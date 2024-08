An 17 Braunschweiger Straßenlaternen können im Rahmen eines Pilotprojekts künftig Elektroautos geladen werden. Zum Einsatz kommt dabei ein Gerät von Hersteller Ubitricity. Der erste dieser Laternen-Ladepunkte ist dieser Tage in Betrieb gegangen. Die neuen Braunschweiger Laternen-Ladepunkte liefern 3,7 kW und sollen E-Autos somit langsam - insbesondere über Nacht - aufladen. Die Ladevorgänge können ohne Registrierung per QR-Code, NFC-Tag oder per ...

Den vollständigen Artikel lesen ...