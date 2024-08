BITCOIN am Wochende: Geduldig sein! Die aktuelle BITCOIN-Analyse

Bitcoin trotz US Inflation und Einzelhandelsumsätzen impulslos - liefert Jay Powell in Jackson Hole Impulse?

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

So wirklich neue Erkenntnisse hat Bitcoin den Krypto-Marktteilnehmern in der vergangenen Handelswoche nicht liefern können, trotz interessanter Veröffentlichungen zur US Inflation am Mittwoch und US Einzelhandelsumsätzen am Donnerstag. Erstere wurde mit 2.9% das erste Mal seit März 2021 unter 3% veröffentlicht, die US Einzelhandelsumsätze dämpften mit 1% gegenüber 0.3% erwartet auf Monatssicht dank eines starken Automobilsektors jüngst aufgekommene US Rezessionssorgen.

Summa summarum also eigentlich ein günstiges Umfeld für Risk Assets und somit Bitcoin, aber die Kryptowährung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung rutschte, wenn auch marginal, zurück unter die $60.000 Marke und verharrte dort.

Positiv bleibt anzumerken, dass die in der vergangenen Woche in unserer Bitcoin Analyse an dieser Stelle thematisierte $54.500/55.000 Region zunächst deutlich hat gehalten werden können, allerdings müssen die Bullen, um das jüngst günstige Bild folgend auf den "Crash" in Japan fortzuschreiben, Bitcoin nun auf höhere Hochs und somit über $63.000 befördern.

Eventuell findet sich in der kommenden Handelswoche mit dem am Donnerstag auf dem Notenbanker-Treffen, dem Symposium in Jackson Hole und hier ganz besonders mit der Rede des FED Chairman Jerome Powell am Freitag, ein Trigger, der...

