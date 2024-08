Wien (ots) -- Dominic Thiem wird Markenbotschafter von Bitpanda und repräsentiert das Krypto-Unternehmen zukünftig in verschiedenen Marketingkampagnen und bei diversen gemeinsamen Events.- Mit dem dritten Platz in der Weltrangliste und seinem Sieg im Einzel bei den US Open 2020 schrieb Dominic Thiem österreichische Tennisgeschichte.Einer der erfolgreichsten österreichischen Tennisspieler, Dominic Thiem, wird neuer Markenbotschafter von Bitpanda, Europas führendem Krypto-Broker. Als neues Testimonial wird Dominic Thiem das Wiener Unternehmen sowohl in zukünftigen Marketingkampagnen als auch auf verschiedenen Events repräsentieren. Mit dem dritten Platz in der Weltrangliste und seinem Sieg im Einzel bei den US Open 2020 schrieb Dominic Thiem in der Vergangenheit österreichische Tennisgeschichte.Der 30-Jährige Österreicher beendet 2024 mit dem ATP-Turnier in Wien seine Tenniskarriere und wird im Rahmen der Markenpartnerschaft in den kommenden Monaten eng mit Bitpanda zusammenarbeiten."Ich bin stolz, Teil der Bitpanda-Familie zu sein. Die Werte, für die das Unternehmen steht - Qualität, Sicherheit und die Überzeugung von der Zukunft digitaler Assets - spiegeln auch meine eigenen Werte wider. Die Krypto-Welt ist für mich wie ein neues spannendes Spielfeld und ich freue mich nun mit dem Marktführer Bitpanda, die Zukunft von Kryptowährungen aktiv mitzugestalten," sagt Dominic Thiem.Martin Beranek, Commercial Director für Österreich und Schweiz bei Bitpanda, kommentiert:"Wir freuen uns, Dominic Thiem als neuen Markenbotschafter willkommen zu heißen. Als einer der erfolgreichsten Sportler Österreichs hat er sich wie Bitpanda bis an die internationale Spitze gespielt und es ist für uns eine große Auszeichnung, dass er in Zukunft nach seiner Tenniskarriere eng mit uns zusammenarbeiten wird. Neben seinen weltweit erstklassigen sportlichen Erfolgen hat Dominic zudem ein sehr innovatives Mindset und ein großes Interesse an Kryptowährungen und Technologie. Gemeinsam werden wir neue Wege gehen und die Zukunft digitaler Assets weiter vorantreiben."Mit Dominic Thiem als neuen Markenbotschafter führt Bitpanda seine europaweite Strategie zur Unterstützung des Tennissports konsequent fort. Erst kürzlich verkündete Bitpanda bereits die Zusammenarbeit mit Tennisstar Stan Wawrinka sowie mehrere Sponsoring-Partnerschaften von ATP-Turnieren in ganz Europa, darunter auch das ATP-Turnier in Halle.Bildmaterial finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/usz0sfgdfd12gx4s0945v/AO4m_2FpvLf-jcA2d6bmth0?rlkey=xr7tjfqw2w0fuirvsrasgsb9s&st=kspl2djo&dl=0).Über BitpandaBitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und ist einer der führenden Krypto-Broker Europas. Mit einer Auswahl von über 3.000 digitalen Vermögenswerten, zu denen mehr als 400 Kryptowerte sowie zahlreiche Aktien*, ETFs*, Edelmetalle und Rohstoffe gehören, bietet das österreichische Fintech-Einhorn eines der umfangreichsten Investment-Angebote. Mehr als 5 Millionen Nutzer:innen und Dutzende Banken und andere Finanzinstitute vertrauen bereits der Multi-Asset-Investitionsplattform. Bitpanda ist in zahlreichen europäischen Ländern lizenziert und arbeitet seit Jahren eng und vertrauensvoll mit den lokalen Aufsichtsbehörden zusammen. Damit gilt Bitpanda als eine der sichersten und am strengsten regulierten Trading-Plattformen der Branche. Neben dem Büro in Wien hat Bitpanda Büros in Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest.*Aktien und ETFs sind die zugrunde liegenden Assets der als Bitpanda Stocks geführten Verträge und werden von Bitpanda Financial Services GmbH ausgestellt. Weitere Informationen sind auf bitpanda.com abrufbar.Pressekontakt:HBI GmbH (PR-Agentur)Corinna VossEmail: bitpanda@hbi.deOriginal-Content von: Bitpanda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168025/5851082