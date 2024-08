HANNOVER/HAMBURG (dpa-AFX) - Im Fernverkehr der Deutschen Bahn ist es nach Vandalismusschäden zwischen Hamburg und Hannover zu Verspätungen gekommen, Züge sind umgeleitet worden. Aufgrund eines Metalldiebstahls in Bad Bevensen in Niedersachsen kam es zu Beeinträchtigungen, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Am frühen Nachmittag seien die Umleitungen aufgehoben worden, nachdem der Schaden repariert worden sei.

Es musste mit längeren Fahrzeiten von bis zu 20 Minuten sowie Verspätungen von bis zu 20 Minuten gerechnet werden, ICE- und IC-Züge waren betroffen. Viele Züge wurden über Verden/Aller umgeleitet./koe/DP/nas