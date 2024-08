Der Paketdienst GLS Germany hat erstmals einen E-Lkw für den Fernverkehr in Regelbetrieb genommen. Nach einer erfolgreichen Testphase ist das Modell FH Electric von Volvo Trucks seit Juni 2024 fester Bestandteil der GLS-Flotte. "Im vergangenen Jahr startete GLS eine zweistufige Pilotierung der Batterie-elektrischen Technologie mit Fokus auf längere Distanzen", so das Unternehmen in einer begleitenden Mitteilung. Mittlerweile wird der Elektro-Lkw ...

