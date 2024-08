Ein deutsches Startup will 200 eigene Satelliten ins All bringen, um die Erdbeobachtung zu kommerzialisieren. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, die Finanzierung aber auch kostspielig. Satelliten gibt es sehr viele im All, alleine SpaceX hat bis Juli 2024 knapp 6700 Starlink-Satelliten ins Weltall transportiert. Ein Bremer Startup will in den kommenden Jahren 200 kleine Satelliten ins All schießen. Die Raumfahrt-Firma "Marble Imaging" will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...