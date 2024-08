EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Halbjahresergebnis

Branicks Group AG: Operative Stärke und deutliche Entschuldung im ersten Halbjahr 2024



27.08.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurt am Main, 27. August 2024 Presseinformation der Branicks Group AG Branicks Group AG: Operative Stärke und deutliche Entschuldung im ersten Halbjahr 2024 Brückenfinanzierung in drei Schritten bis Mitte August auf 40 Mio. Euro verringert

Aktives Transaktionsgeschäft mit 15 Immobilienverkäufen

Erneut starkes Vermietungsgeschäft mit Nettomieteinnahmen von 77,1 Mio. Euro

Like-for-like-Mietwachstum von 2% im Gesamtportfolio

Funds from Operations (FFO) nach sechs Monaten bei 19,4 Mio. Euro

Assets under Management bei 12,5 Mrd. Euro

Prognose für 2024 bestätigt Frankfurt am Main, 27. August 2024. Die Branicks Group AG ("Branicks"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat dank hoher Qualität der Immobilien-Assets und daraus resultierender operativer Stärke im ersten Halbjahr 2024 wesentliche Fortschritte auf ihrem Konsolidierungskurs erzielt. So konnte das Transaktionsziel im Commercial Portfolio für das Gesamtjahr von 500 bis 600 Mio. Euro schon zu großen Teilen erreicht, Funds from Operations (nach Minderheiten, vor Steuern) von 19, 4 Mio. Euro erwirtschaftet und der Schuldenabbau deutlich vorangebracht werden. Branicks bestätigt daher die Prognose für das Gesamtjahr. "Mit dem Verkauf von 15 Immobilien im Verkaufswert von insgesamt 361 Mio. Euro, die zum Teil erst im dritten Quartal beurkundet wurden, waren wir in einem erst allmählich anziehenden Markt ein sehr aktiver Teilnehmer und haben wertsteigernde Transaktionserfolge erzielt. Zusammen mit einem erneut starken Vermietungsgeschäft und der weiteren Reduzierung unserer Kosten sind wir auf unserem Konsolidierungskurs ein gutes weiteres Stück vorangekommen. Wie versprochen haben wir auch unsere Verschuldung deutlich zurückgeführt, was das Zinsergebnis stark entlasten wird. Branicks liefert, und das mit Speed," sagte Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, anlässlich der Präsentation der Zahlen für das erste Halbjahr 2024. Meilensteine zum 30. Juni 2024 Zum Stichtag 30. Juni 2024 betrugen die Assets under Management rund 12,5 Mrd. Euro (30. Juni 2023: 14,2). Die Bruttomietrendite im Commercial Portfolio liegt zum Stichtag bei 5,3% (30. Juni 2023: 4,9), die EPRA-Leerstandsquote bei 6,2% (30. Juni 2023: 4,9) und die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei 4,5 Jahren (30. Juni 2023: 5,0). Das Like-for-like-Mietwachstum des Gesamtportfolios lag bei 2,0 % gegenüber dem Stichtag 30. Juni 2023. Die Bruttomieteinnahmen im Eigenbestand sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verkaufsbedingt wie erwartet zurückgegangen auf 89,1 Mio. Euro (30. Juni 2023: 96,9 Mio. Euro). Die Nettomieteinnahmen haben sich auf 77,1 Mio. Euro verringert (30. Juni 2023: 85,0 Mio. Euro). Die Erträge aus Immobilienmanagement sind durch den weiterhin flachen Transaktionsmarkt beeinflusst. Insgesamt wurden Immobilienmanagementerträge in Höhe von 20,8 Mio. Euro (30. Juni 2023: 21,8 Mio. Euro) aus Asset-, Propertymanagement- und Development-Fees erzielt. Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 3,4 Mio. Euro (30. Juni 2023: 2,8 Mio. Euro) gestiegen. Die operativen Kosten konnten trotz gegenläufiger Sondereffekte aus Einmalaufwendungen für Rechts- und Beratungskosten um 0,5 Mio. Euro auf 32,9 Mio. Euro gesenkt werden (Vorjahr: 33,4). Die Mitarbeiterzahl verringerte sich zum 30. Juni 2024 auf 274 (30. Juni 2023: 334). Das Zinsergebnis betrug -54,6 Mio. Euro (Vorjahr: -45,1 Mio. Euro). Zum 30. Juni 2024 blieb der NAV mit 15,21 Euro je Aktie auf hohem Niveau annähernd stabil (31. Dezember 2023: 15,54 Euro). Der um den Wertbeitrag des Institutional Business ergänzte Adjusted NAV lag bei 17,31 Euro je Aktie (31. Dezember 2023: 17,63 Euro). Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) ist im Vergleich zum Jahresende 2023 leicht auf 61,5% gestiegen (31. Dezember 2023: 60,1%). Korrespondierend hat sich der Adjusted LTV, der den Wert des Institutional Business einrechnet, auf 58,8% erhöht (31. Dezember 2023: 57,6%). Eine Reduzierung des LTV wird im zweiten Halbjahr erwartet. Die Bridge-Finanzierung zur seinerzeitigen Übernahme der VIB wurde von 200 Mio. Euro Ende 2023 im ersten Halbjahr in zwei Schritten um insgesamt 80 Mio. Euro und im August um weitere 80 Mio. Euro reduziert auf einen noch verbleibenden Restbetrag von 40 Mio. Euro. Wie kommuniziert strebt Branicks die vollständige Rückführung der Bridge bis Jahresende an.



zur seinerzeitigen Übernahme der VIB wurde von 200 Mio. Euro Ende 2023 im ersten Halbjahr in zwei Schritten um insgesamt 80 Mio. Euro und im August um weitere 80 Mio. Euro reduziert auf einen noch verbleibenden Restbetrag von 40 Mio. Euro. Wie kommuniziert strebt Branicks die vollständige Rückführung der Bridge bis Jahresende an. Prognose 2024 bestätigt

Die Branicks Group AG plant insgesamt für 2024 unverändert segmentübergreifend Transaktionen im Volumen zwischen 0,8 und 1,2 Mrd. Euro. Ankäufe in einer Gesamthöhe von rund 0,15 Mrd. bis 0,3 Mrd. Euro sind ausschließlich für das Segment Institutional Business geplant, sowohl für bestehende Mandate als auch im Rahmen von neuen Mandaten und Investmentvehikeln. Branicks rechnet mit Verkäufen über alle Segmente in einem Volumen von rund 650 bis 900 Mio. Euro. Davon entfallen rund 500 bis 600 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und rund 150 bis 300 Mio. Euro auf das Institutional Business. Auf Basis des aktuellen Eigenbestands, der geplanten Vermietungsleistung und weiterer bilanzwirksamer Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr rechnet Branicks mit steigenden Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio in einer Spanne von 160 bis 175 Mio. Euro. Ferner erwarten wir für das Geschäftsjahr 2024 insgesamt Erträge aus dem Immobilienmanagement in Höhe von 40 bis 50 Mio. Euro. Der Fokus von Branicks liegt im Jahr 2024 insbesondere auf einer weiteren Portfolio- und Cashflow-Optimierung, sodass insgesamt FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne von 40 bis 55 Mio. Euro erwartet werden. Die Geschäftsprognose steht unter den im Geschäftsbericht der Branicks Group AG auf Seite 89 erläuterten wesentlichen Annahmen.

Einladung zur Telefonkonferenz am 27. August 2024

Der Vorstand der Branicks Group AG lädt um 10:00 Uhr MEZ zur Ergebnispräsentation des ersten Halbjahrs 2024 ein. Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:

https://webcast.meetyoo.de/reg/47chR17kQ4eR Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:

https://www.webcast-eqs.com/branicks-2024-h1 Über die Branicks Group AG

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.06.2024 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 12,5 Mrd. Euro. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4). Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind ausgezeichnet mit renommierten Nachhaltigkeits-Zertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM. Mehr Informationen unter www.branicks.com PR-Kontakt Branicks Group AG: Stephan Heimbach Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1569 pr@branicks.com IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com Die Branicks Group AG auf einen Blick

Finanzkennzahlen in Mio. Euro H1 2024 H1 2023 Bruttomieteinnahmen 89,1 96,9 Nettomieteinnahmen 77,1 85,0 Erträge aus Immobilienmanagement 20,8 21,8 Erlöse aus Immobilienverkauf 17,1 356,4 Gewinne aus Immobilienverkauf 0,5 8,2 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 3,4 2,8 Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 19,4 22,4 Funds from Operations nach Minderheiten

inkl. Verkaufsgewinne (FFO II) 19,4 22,9 EBITDA 69,4 84,7 EBIT -87,6 24,4 Konzernergebnis -131,5 -16,6 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 19,1 64,0 Finanzkennzahlen je Aktie in Euro1 H1 2024 H1 2023 FFO nach Minderheiten 0,23 0,27 FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 0,24 0,36 Konzernergebnis nach Minderheiten -1,22 0,18

Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.06.2024 31.12.2023 Loan-to-Value (LTV) in%2 61,5 60,1 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 3.013,9 3.398,6 Eigenkapital 1.386,7 1.527,1 Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 2.744,1 2.974,2 Bilanzsumme 4.477,8 4.846,2 Finanzmittelbestand 91,4 345,6 NAV (je Aktie in Euro) 15,21 15,54 Adjusted NAV (je Aktie in Euro)3 17,31 17,63 Operative Kennzahlen (gesamte Plattform) 30.06.2024 31.12.2023 Anzahl Immobilien 339 351 Assets under Management in Mrd. Euro 12,5 13,2 Mietfläche in qm 4.546.398 4.608.408 Vermietungsleistung in qm 180.900 446.600 Operative Kennzahlen

(Bilanzportfolio)4 30.06.2024 31.12.2023 Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro 179,5 179,1 EPRA-Leerstandsquote in % 6,2 5,3 Ø-Mietlaufzeit in Jahren 4,5 4,9 Ø-Miete in Euro pro qm 9,06 8,92 Bruttomietrendite in % 5,3 5,2

1Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRSs (durchschnittl. Aktienzahl 6M 2024: 83.565.510 / 6M 2023: 83.565.510) 2bereinigt um Warehousing 3inkl. vollständigem Wert des Institutional Business 4Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und Warehousing-Objekte



27.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com