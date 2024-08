Hamburg (ots) -"Wir bewegen Schule" von Patrick Decavele setzt sich zum Ziel, das Gemeinschaftsgefühl von Schülerinnen und Schülern zu stärken und ihnen zu mehr Selbstbewusstsein zu verhelfen. Dieses Jahr wurde Patrick Decavele zum jährlichen zweitägigen Bürgerfest des Bundespräsidenten Steinmeier am 13. und 14. September 2024 im Schloss Bellevue eingeladen. Wie genau das Projekt für einen respektvollen Umgang an Schulen sorgt, welche Vision dahintersteckt und wie "Wir bewegen Schule" noch mehr Schulen erreichen möchte, erfahren Sie hier.Für viele Kinder ist der Schulalltag geprägt von Ausgrenzung, Mobbing und einem daraus resultierenden geringen Selbstwertgefühl. Lehrkräfte bemühen sich, den Zusammenhalt zu fördern und Mobbing zu bekämpfen, stoßen jedoch oft an ihre Grenzen. Wenn sich Kinder in der Schule unwohl fühlen, leidet nicht nur ihre schulische Leistung, sondern es können auch Verhaltensauffälligkeiten auftreten. "Die Verantwortung dafür liegt nicht allein bei den Lehrkräften - das ist neben ihrem normalen Unterricht kaum machbar", erklärt Patrick Decavele, Gründer und leitender Tanzcoach von "Wir bewegen Schule". "Die Schule ist zusammen mit dem Elternhaus der zentrale Ort für die Gegenwart und Zukunft der Kinder. Daher müssen sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte in ihren Bedürfnissen und Bemühungen unterstützt werden.""Mit 'Wir bewegen Schule' haben wir ein Projekt aufgebaut, das Schülerinnen und Schüler ganzheitlich fördert und Lehrkräfte in ihren vielfältigen Aufgaben entlastet", fährt Patrick Decavele fort. Seit über 15 Jahren bringt er mit seinem Team neuen Schwung in die Klassenzimmer. Durch die Kombination von Tanztraining und sozialem Lernen wird das Gemeinschaftsgefühl unter den Schülerinnen und Schülern nachhaltig gestärkt. Innerhalb einer Woche erarbeiten die Tanzcoaches gemeinsam mit den Kindern eine beeindruckende Choreografie, die in einer großen Aufführung präsentiert wird. Das Projekt, das inzwischen auch in Österreich etabliert ist und bald in die Schweiz expandieren soll, erreichte im vergangenen Jahr über 35.000 Schülerinnen und Schüler an mehr als 200 Schulen in Deutschland.Schulentwicklung und Schulkultur im FokusNeben den beeindruckenden Erfolgen im Schulalltag wird dem Projekt auch von übergeordneter Ebene Anerkennung zuteil: Vom 7. bis 9. November 2024 ist Patrick Decavele erstmals Partner des Deutschen Schulleitungskongresses (DSLK) und des Deutschen Schulträgerkongresses (DSTK), die im CCD Congress Center Düsseldorf stattfinden. Beide Kongresse sind zentrale Plattformen im deutschsprachigen Raum, auf denen jährlich über 3.000 Schulleitungen und Schulträger die Möglichkeit haben, sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen und wertvolle Impulse für die Schulentwicklung zu gewinnen."Wir wollen ein starker Ansprechpartner für Schulen sein und sie bei der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Bildungsstrategien unterstützen. Wir werden beim DSLK sowohl mit einem Messestand als auch mit zwei Fachvorträgen vertreten sein, um über unsere Arbeit zu informieren. Wir freuen uns auf den wertvollen Austausch mit Schulleitungen aus ganz Deutschland und darauf, die Bedürfnisse der Schulen in Zukunft noch besser berücksichtigen zu können", betont dazu Patrick Decavele.Die Resonanz der Schulen bestätigt dabei den Erfolg. So sagt Anke Brie, Schulleiterin der Grundschule Marienwerder beispielsweise: "Die Tanzwoche hat bei uns die gesamte Schulgemeinschaft positiv beeinflusst. Besonders beeindruckend war, wie Kinder, von denen ich sportliche Leistungen nicht erwartet hätte, sich plötzlich entfaltet haben. Die Eltern waren überwältigt von der Abschlussaufführung, und die Atmosphäre war unglaublich. Dieses Ereignis hat bei uns Lehrkräften einen bleibenden Eindruck hinterlassen."Praxisnahe Keynotes für eine nachhaltige SchulentwicklungIn seinen Keynotes stellt Patrick Decavele praxisnahe und inspirierende Ansätze vor, die direkt auf die Bedürfnisse von Schulleitungen und Schulträgern abgestimmt sind. So zeigt er in seiner Keynote "Führen mit Herz und Verstand - Resilienz und Achtsamkeit im Classroom-Management" beispielsweise, wie die Kombination dieser Fähigkeiten Lehrkräfte und Teams stärkt, um die Herausforderungen des Schulalltags erfolgreich zu meistern. Während Patrick Decavele mit seinem Projekt "Wir bewegen Schule" eindrucksvoll beweist, wie Bewegung und Tanz das soziale Miteinander fördern, will er nun mit seiner Expertise zur nachhaltigen Verbesserung der Schulqualität beitragen, indem er Impulse für eine ganzheitliche Schulentwicklung und eine positive Schulkultur setzt. Auch hier ist die Wirkung unbestritten. Sabine Grimm, Schulleiterin der Diesterweg-Grundschule Eisenhüttenstadt, betont: "Die Tanzwoche hat es den Kindern ermöglicht, sich auf einer anderen Ebene zu begegnen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Besonders beeindruckend war, wie schnell sich unsere neuen Schüler integriert haben. Diese Erfahrung zeigt, wie nachhaltig das Projekt wirkt und wie wichtig solche Angebote für die Schulentwicklung sind."Mit der Keynote "Schulkultur gestalten - Integration, Partizipation und Chancen für alle", thematisiert er darüber hinaus die Gestaltung einer inklusiven und partizipativen Schulkultur. Hierbei greift Patrick Decavele die aktuellen Themen des DSTK auf, wie die Integration Geflüchteter und die Umsetzung des Startchancen-Programms, und zeigt praxisnahe Wege auf, wie Schulen in herausfordernden Zeiten zukunftsfähig bleiben können.Classroom-Management für heterogene LerngruppenIn seinen Keynotes zeigt Patrick Decavele außerdem, wie Resilienz und Achtsamkeit als Teil eines effektiven Classroom-Managements gezielt eingesetzt werden können, um die Herausforderungen heterogener Lerngruppen in Grundschulen zu meistern. Anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht er, wie Lehrkräfte mit diesen Werkzeugen nicht nur die Klassendynamik verbessern, sondern auch gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler eingehen können. Diese Ansätze bieten direkte, umsetzbare Lösungen für den Unterrichtsalltag und machen die Keynotes für Lehrerinnen und Schulleitungen gleichermaßen wertvoll. Das bestätigt auch Jennifer Schäfer, Schulleiterin der Eichenwaldschule Legelshurst: "Für Schulen, in denen es öfter Streit gibt oder wo die Klassengemeinschaft schwach ist, ist 'Wir bewegen Schule' besonders geeignet. Das Projekt stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl enorm. Jedes Kind konnte teilnehmen, unabhängig von seinen Fähigkeiten, und es wurden individuelle Lösungen für alle gefunden."Bundespräsident Steinmeier ehrt "Wir bewegen Schule" für soziale Bildung durch Tanz"Durch die Integration von Tanz in den Schulalltag fördern wir nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern stärken auch soziale und emotionale Kompetenzen", erklärt Patrick Decavele. Die Initiative "Wir bewegen Schule" bietet den Schülerinnen und Schülern die Chance, Teamarbeit, Disziplin und Selbstbewusstsein auf kreative Weise zu entwickeln. Das Programm schafft ein respektvolles Miteinander und unterstützt die Kinder dabei, sich gegenseitig zu schätzen. Diese Fähigkeiten, die während der Tanzwochen gefördert werden, wirken sich nicht nur auf das Schulklima aus, sondern bereiten die Schülerinnen und Schüler auch auf zukünftige Herausforderungen vor.Die Vision von "Wir bewegen Schule" ist es, Tanz als ein kraftvolles Bildungswerkzeug zu etablieren, das Grundschulkindern hilft, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und soziale Integration zu fördern. Durch Tanz soll eine nachhaltige Veränderung in Schulgemeinschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreicht werden. Die Mission besteht darin, den Kindern während der Schultanzwoche ein ganzheitliches Erlebnis zu bieten, das weit über den Tanzunterricht hinausgeht. Der Fokus liegt dabei auf der Persönlichkeitsentwicklung und der Schaffung eines inklusiven Schulumfelds, das aktiv Mobbing und Ausgrenzung entgegenwirkt.Das hohe Ansehen des Projekts zeigt sich in der Einladung zum jährlichen zweitägigen Bürgerfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Am 13. und 14. September haben sie die Gelegenheit, ihre Initiative dort zu präsentieren, als Anerkennung für ihre Verdienste um ein gesundes Miteinander in der Schulbildung. "Nach der Auszeichnung der DAK zum Landessieger 'Gesichter für ein gesundes Miteinander' im letzten Jahr, ist die Einladung vom Bundespräsidenten Steinmeier zum Bürgerfest eine weitere tolle Wertschätzung unserer Arbeit und eine große Ehre für uns", erklärt Patrick Decavele abschließend.Möchten Sie die junge Generation durch ein innovatives Bewegungsprogramm fördern und den Zusammenhalt sowie das Wohlbefinden in der Schule stärken? 