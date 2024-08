NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Nachmittag 78,81 US-Dollar. Das sind 74 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 79 Cent auf 74,74 Dollar.

Neue Daten zu den Ölreserve in den USA hielten die Notierungen am Nachmittag unter Druck, nachdem sie bereits am Vortag deutlich gefallen waren. In der größten Volkswirtschaft der Welt waren die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche zwar gesunken. Der Rückgang fiel aber deutlich schwächer als erwartet aus. Während die US-Regierung ein Schrumpfen der Vorräte um knapp eine Million Barrel gemeldet hatte, war am Markt ein mehr als doppelt so starker Rückgang erwartet worden.

Am Ölmarkt bleibt zudem die Entwicklung im Nahen Osten ein bestimmendes Thema. Nach außergewöhnlich heftigen gegenseitigen Angriffen zwischen der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah und der israelischen Armee am Wochenende sind mittlerweile wieder Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg stärker in den Vordergrund gerückt. Das mildert die Befürchtungen einer weiteren Zuspitzung der Lage in der ölreichen Region und belastet die Ölpreise./jkr/he