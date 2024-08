BREMEN (dpa-AFX) - Erstmals soll ein vollelektrisches Flugzeug am Flughafen Bremen landen. Der Pilot Uwe Nordmann wird am späten Nachmittag mit der Maschine des Typs "Elektra Trainer" erwartet, wie ein Sprecher der Veranstaltung mitteilte. Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) wird demnach an einem kleinen Rundflug teilnehmen.

In die Maschine passen zwei Menschen. Das Flugzeug hat nach Herstellerangaben eine Reichweite von 300 Kilometern und kann rund 2,5 Stunden in der Luft verbringen. Die Fluggeschwindigkeit beträgt 120 Kilometer pro Stunde, maximal sind rund 170 km/h möglich. Mit einer Lautstärke von unter 50 Dezibel ist die Maschine leise.

E-Flugzeug landete auch schon in Hannover



Das Unternehmen Elektra Solar aus Landsberg am Lech in Bayern entwickelte das Ultraleicht-Flugzeug mit Batterieblöcken. Eine Verkehrszulassung hat der E-Flieger dem Hersteller zufolge seit Anfang 2023. Ende August vergangenen Jahres landete die zweisitzige Maschine am Flughafen Hannover - auch dort war es die erste Landung einer vollelektrischen Flugzeugs.

Wegen der verheerenden Klimabilanz des Luftverkehrs sucht die Branche nach umweltfreundlicheren Wegen zu fliegen. E-Flugzeuge könnten in Zukunft einen Teil dazu beitragen - etwa auf Kurzstrecken, denn bislang sind die Reichweiten vergleichsweise gering. Experten gehen davon aus, dass die Technologien schnell weiter entwickelt werden./hho/DP/zb