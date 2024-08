HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grand City Properties von 12,50 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie für sein neues Kursziel auf die Halbjahreszahlen des Immobilienkonzerns und das höher gesteckte Ziel für den operativen Jahresgewinn. Dass er in diesem Jahr nun von höheren operativen Ergebnissen ausgehe, resultiere vor allem aus dem geringer als erwarteten Anstieg der Zinsaufwendungen in der ersten Jahreshälfte./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2024 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

LU0775917882