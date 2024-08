Ein Biomarkertest von C2N Diagnostics zeigt die Alzheimer-Krankheit laut einer schwedischen Studie zu etwa 90 Prozent richtig an. Gemessen werden damit zwei bestimmte Proteine. In den USA können Ärzt:innen den Test über ein zertifiziertes Labor bekommen, aber die FDA-Zulassung und die Anwendung in Europa stehen noch aus. Eine von fünf Frauen und einer von zehn Männern erkrankt im Laufe ihres/seines Lebens an der Alzheimer-Krankheit. Für eine Diagnose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...