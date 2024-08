Erfurt (ots) -Paralympics Zusammenfassungen, ab 29. August 2024Sportberichterstattung | für alleIn täglichen Zusammenfassungen der ARD-Sportschau werden die Highlights des Tages bei den Paralympics 2024 im Paris vorgestellt. Darüber hinaus gibt es viele informative Beiträge zu den Paralympischen Spielen.- Wo schauen? Ab 29. August 2024 werden die Zusammenfassungen auf kika.de und im KiKA-Player veröffentlicht."Im Labyrinth der Lügen" (ZDF/KiKA) ab 5. September 2024Historische Animationsserie | UT | für Grundschulkinder und PreteensIn einem historischen Spionage- und Detektivabenteuer in Ost-Berlin finden sich Paul und seine Freundin Milli wieder, als sie im Pergamonmuseum einem gut gehüteten Geheimnis auf die Spur kommen. Ob sie das Mysterium trotz Ermittlungen der Staatssicherheit gegen sie lösen können?- Wo schauen? Die ersten drei Folgen der Animationsserie stehen ab 5. September 2024 auf kika.de und im KiKA-Player zur Verfügung. Weitere Folgen werden am 12. und 19. September 2024 hinzugefügt."Feuerwehrmann Sam" (KiKA), ab 16. September 2024 (Staffel 15)Animationsserie | UT | für Vorschul- und GrundschulkinderFeuerwehrmann Sam und sein Rettungsteam sind wieder im Einsatz, um den Tag zu Lande, zu Wasser und in der Luft zu retten. Neu dabei ist Landwirtin Annie (gesprochen von Cheyenne Ochsenknecht), die sich um Tiere kümmert und mit Obst und Gemüse alle in Pontypandy versorgt.- Wo schauen? Ab dem 16. September 2024 sind zielgruppengerecht auf kika.de, kikaninchen.de, im KiKA-Player und in der KiKANiNCHEN-App täglich neue Folgen der neuen Staffel abrufbar."Tobie Lolness - Kleine Welt großes Abenteuer" (ZDF), ab 27. September 2024Animationsserie | für GrundschulkinderTobie Lolness, nur 1,5 Millimeter klein, ist die meistgesuchte Person im großen Eichenbaum. Als sein Vater eine revolutionäre Entdeckung macht und die Baumenergie anzapft, erkennt er die drohende Gefahr für ihre Welt.- Wo schauen? Die ersten zwölf Episoden "Tobie Lolness - Kleine Welt großes Abenteuer" sind ab 27. September 2024 auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.Neues in der KiKANiNCHEN-Welt"Nitso und das zottelige Alphabet" (KiKA), ab 31. August 2024Animationsserie | Deutsch & Englisch | für VorschulkinderGemeinsam mit Nitso und Madame Tebahpla wird die Welt der Buchstaben entdeckt. Ob beim ABC-Titellied, einem Spiel oder Buchstaben von A bis Z zum Ausmalen - überall lässt sich das Alphabet finden.- Wo schauen? Alle 26 Folgen der Animationsserie sind ab 31. August 2024 in deutscher und englischer Sprachfassung auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App verfügbar."Vorlesegeschichten für dich" (KiKA), ab 1. September 2024Vorlesezeit | UT/DGS | für VorschulkinderJeden Monat gibt es neue Vorlesegeschichten: Juri liest am 1. September 2024 "Männer weinen" und Singa am 15. September 2024 "Seltsam". Zum Tag der Gehörlosen liest Jason Giuranna am 29. September 2024 in Gebärdensprache das Buch "Die Nixies retten die Flamingobucht".- Wo schauen? Die Vorlesevideos werden auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App zur Verfügung gestellt."Der Grüffelo" und "Das Grüffelokind" (beide ZDF), ab 20. September 2024Animationsfilme | UT | für VorschulkinderAuch wenn im Wald große Tiere lauern, kann der kleinen, fantasievollen Maus nicht passieren. Sie erfindet einfach einen riesigen, grauenerregenden Freund namens Grüffelo und schon nehmen ihre Feinde Reißaus. Doch als sie ihm plötzlich gegenübersteht, ist guter Rat teuer.- Wo schauen? Die beiden 25-minütigen Animationsfilme können ab 20. September 2024 auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App abgerufen werden.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5853163