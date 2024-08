BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im August unerwartet stark aufgehellt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 96,6 Zähler, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel bekannt gab. Bankvolkswirte hatten im Schnitt 96,0 Punkte erwartet. Zudem wurde der Stimmungsindikator für Juli nach oben revidiert, um 0,2 Punkte auf 96,0 Zähler.

Wie die Kommission weiter mitteilte, verbesserte sich die Stimmung in den Industrieunternehmen und im Bereich Dienstleistungen. Das Verbrauchervertrauen und die Stimmung in der Bauwirtschaft hielten sich jeweils weitgehend stabil.

Deutlich verbesserte sich die Unternehmensstimmung in Frankreich. Auch in Spanien und den Niederlanden wurde sie Stimmung besser. In Deutschland und Italien trübte sie sich hingegen ein./jkr/mis