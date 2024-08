Nachdem der schwedische Zahldienstleister in den vergangenen Jahren bereits Hunderte Mitarbeiter:innen entlassen und durch KI ersetzt hat, will Klarna diesen Weg jetzt fortsetzen. Die Hälfte der verbliebenen Angestellten soll gehen. In den vergangenen Jahren hat Klarna Hunderte Angestellte entlassen. Die Zahl der Beschäftigten ist dadurch von über 5.000 auf aktuell 3.800 geschrumpft. Die Aufgaben der menschlichen Mitarbeiter:innen haben derweil KI-Tools ...

Den vollständigen Artikel lesen ...