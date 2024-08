Der Dax marschiert in diesen Tagen in Richtung 19.000 Punkte. Ein erfolgreicher Vorstoß über diese psychologisch wichtige Marke scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Zudem würde sich bei einem erfolgreichen Ausbruch über die 19.000er Marke für den Dax die Tür in Richtung 20.000 Punkte öffnen. Dass sich das Ganze unmittelbar vor dem "unliebsamen" Börsenmonat September abspielt, sollte nicht unerwähnt bleiben.Unsere beiden heutigen ...

