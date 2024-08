In Europa sind mehr als 900.000 halböffentliche und öffentliche Ladepunkte am Netz. Jeder fünfte Lader steht dabei in den Niederlanden. Das sind nur zwei von vielen Erkenntnissen zur Entwicklung des europäischen Ladenetzes, die der neue Charge Point Monitor von EVMarketsReports liefert. Die Marke von 900.000 halböffentlichen und öffentlichen Ladepunkten hat Europa im Juli überschritten. Die meisten davon stehen dem neuen Charge Point Monitor zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...