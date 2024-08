(Neu: Aussagen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Einschätzung von Ökonomen.)

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im August so langsam gestiegen wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Die Inflationsrate lag bei 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Vor allem Energie war nach den vorläufigen Auswertungen billiger als vor einem Jahr, während die Preise für Dienstleistungen überdurchschnittlich gestiegen sind. Lebensmittel sind nur noch um 1,5 Prozent teurer geworden.

Die Bundesregierung begrüßt die von vielen Ökonomen vorhergesagte Entwicklung. "Die Leute haben wieder mehr Geld im Portemonnaie", schreibt Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Kurznachrichtendienst X. "Die Inflation sinkt, die Reallöhne steigen das fünfte Quartal in Folge."

Der Preisdruck auf die Verbraucher geht nach mehreren Jahren mit sehr hohen Inflationsraten zurück. Noch im Juli hatten die Statistiker einen Anstieg der Verbraucherpreise um 2,3 Prozent verzeichnet nach 2,2 Prozent im Juni und 2,4 Prozent im Mai. Zuletzt wurde im März 2021 eine niedrigere Teuerungsrate erfasst als im August, in dem die Preise auch 0,1 Prozent niedriger waren als im Juli. Die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel ging um 0,1 Punkte auf 2,8 Prozent zurück.

Vorlage für EZB zur Zinssenkung



Die deutsche Schnellschätzung biete der Europäischen Zentralbank (EZB) alle Voraussetzungen für eine weitere Zinssenkung im September, schreibt Chefvolkswirt Carsten Breszki von der ING Bank. Angesichts weiter zu erwartender Lohnsteigerungen sei es aber noch zu früh, von einem dauerhaften Trend zu sprechen. Die Inflation werde sich weiterhin in einer Spanne zwischen zwei und drei Prozent bewegen, statt am unteren Rand dieser Spanne zu verharren. An diesem Freitag veröffentlicht die Europäische Statistikbehörde Eurostat zudem ihre Schätzung zur Inflation im Euroraum, die etwas höher erwartet wird, als in Deutschland.

Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater mahnt die Zentralbank zur Vorsicht: "Ende des Jahres werden die Inflationsraten absehbar wieder leicht ansteigen. Maßvolle Zinssenkungen in diesem und in kommenden Jahr sind deshalb die beste Antwort der Währungshüter auf die Beruhigung des Inflationsumfeldes."

EZB-Zinsentscheidung im September



Sollte die Inflation im Jahresverlauf in Deutschland und im Euroraum insgesamt sinken, gäbe das der Europäischen Zentralbank Spielraum für Leitzinssenkungen. Sie hat im Juni erstmals seit der Inflationswelle die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Im Juli hielt die EZB die Leitzinsen stabil und ließ die Tür für eine Zinssenkung bei der Ratssitzung am 12. September offen. An den Finanzmärkten wird im September mit einer Zinssenkung der EZB gerechnet.

Grundsätzlich sieht die EZB bei einer Inflationsrate von mittelfristig zwei Prozent Preisstabilität gewahrt. Geringere Raten oder gar sinkende Verbraucherpreise (Deflation) bergen die Gefahr, dass Unternehmen wie Konsumenten ihre Investitionen und Anschaffungen verschieben, weil sie noch niedrigere Preise erwarten. Das hätte negative Folgen für das Wirtschaftswachstum.

Ökonomen hatten bereits zuvor mit einem Rückgang der Inflation gerechnet. So erwartet das Münchner Ifo-Institut für die kommenden Monate eine Inflationsrate unter zwei Prozent in Deutschland. Basis ist eine ebenfalls am Donnerstag veröffentlichte Umfrage unter Unternehmen zu ihren Preisplänen.

Konsum der Verbraucher springt bislang nicht an



Die Inflation lastet bislang auf der Kauflaune der Verbraucher. Trotz gestiegener Löhne halten viele Menschen ihr Geld weiter zusammen. Im zweiten Quartal gab der private Konsum nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 0,2 Prozent zum Vorquartal nach. Zudem trübte sich im August die Stimmung der Verbraucher ein, wie die Konsumklimastudie der Nürnberger Institute GfK und NIM zeigt.

Reallöhne steigen stark



Auf längere Sicht ist die Kaufkraft der Verbraucher während der Inflationswelle gesunken. Doch Deutschlands Arbeitnehmer machen die Kaufkraftverluste aus den Hochinflationszeiten zunehmend wett. Im zweiten Quartal übertrafen die Steigerungen der Bruttolöhne das fünfte Mal in Folge die Entwicklung der Verbraucherpreise. Die Reallohnsteigerung für das zweite Quartal beziffert das Statistische Bundesamt auf 3,1 Prozent.

Angesichts der kräftigen Gehaltszuwächse bleibt der private Konsum die wichtigste Hoffnung für die deutsche Wirtschaft, die im zweiten Quartal um 0,1 Prozent schrumpfte. Für die zweite Jahreshälfte erwarten Ökonomen nur wenig Besserung. Die Deutsche Bundesbank erwartet für das laufende Jahr nur ein Mini-Wachstum von 0,3 Prozent.

Trügerische Hoffnung



Die Hoffnung, dass die sinkende Inflationsrate jetzt den Konsum anfacht, dürfte trügen, meint aber der Ökonom Friedrich Heinemann vom Wirtschaftsinstitut ZEW in Mannheim. "Die Dienstleistungsinflation ist für viele Menschen sehr stark sichtbar und verunsichert weiterhin. Die neuen Zahlen signalisieren somit einen Zwischenerfolg, aber noch keinen Durchbruch in Richtung Preisstabilität."

Auch Volkswirt Sebastian Becker von der Deutschen Bank sieht noch Probleme, selbst wenn die Jahresteuerungsrate auch im September und Oktober unterhalb der Zwei-Prozent-Marke verharren sollte. Sie dürfte spätestens zum Jahresende hin wieder in Richtung von 2,5 Prozent klettern. "Dies zeigt, dass der weitere Verlauf etwas holprig sein dürfte und das Inflationsproblem noch nicht vollständig gelöst ist."/ceb/als/DP/jkr