FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AZUL SA PFD ADR 1 8AZA US05501U1060
AB/FROM ONWARDS 29.08.2024 20:24 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AZUL SA PFD ADR 1 8AZA US05501U1060
AB/FROM ONWARDS 29.08.2024 20:24 CET
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