Am Mittwoch präsentiert sich der Markt insgesamt schwach, doch Immobilienaktien wie die Vonovia zeigten sich widerstandsfähig. Ein wesentlicher Einflussfaktor hinter dieser Entwicklung sind die zunehmenden Hoffnungen auf Zinssenkungen sowohl in den USA als auch in Europa. Zudem beflügelt eine Analystenstudie von Kepler Cheuvreux.Trotz der allgemeinen Marktschwäche erzielte die Vonovia-Aktie im DAX ...

