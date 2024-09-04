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WKN: 924801 | ISIN: US09061G1013 | Ticker-Symbol: BM8
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04.09.24
16:00 Uhr
82,00 Euro
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Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
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BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC Chart 1 Jahr
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BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 5-Tage-Chart
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