BRANDENBURG AN DER HAVEL (dpa-AFX) - Die CDU hat die Landtagswahl in Brandenburg zur Schicksalswahl der Ampel-Regierung im Bund erklärt. Wenn der Beitrag der Wähler groß genug ausfalle, dann "brennt am 23. September - am Tag danach - das Haus der Ampel auf allen drei Etagen", sagte CDU-Parteichef Friedrich Merz bei einer Wahlkampfveranstaltung in Brandenburg an der Havel. "Und dann ist irgendwann Schluss mit dem Ampel-Gehampel."

Die Ampel-Koalition sei am Ende, führte Merz aus. "Die Ampel ist ausgeschaltet und es wird auch nichts mehr." Die entscheidende Frage werde am Tag nach der Landtagswahl in Brandenburg beantwortet: "Machen die noch ein Jahr weiter? (...) Oder fällt das Wahlergebnis in Brandenburg so aus, dass sie selbst zu der Einsicht kommen, es geht nicht mehr", so der CDU-Chef. "Die Ampel hat fertig. Da kommt nichts mehr."

Die drei Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP hatten bei den Wahlen am Sonntag miserable Ergebnisse eingefahren. Die Freien Demokraten kamen in beiden Ländern nur auf Werte von rund ein Prozent und verpassten damit den Einzug in die Landtage deutlich. Die SPD hatte bei beiden Landtagswahlen ihre bisher schlechtesten Ergebnisse eingefahren, in Thüringen mit 6,1 Prozent sogar das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl überhaupt./wpi/DP/jha