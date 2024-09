NAUEN (dpa-AFX) - Vier Tage nach dem Wahldebakel der SPD in Thüringen und Sachsen kommt die Bundestagsfraktion der Sozialdemokraten am Donnerstag zu ihrer traditionellen Klausurtagung nach der Sommerpause zusammen. Zum Auftakt der zweitägigen Veranstaltung im brandenburgischen Nauen wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für mehrere Stunden dabei sein. Die Abgeordneten der größten Fraktion im Parlament wollen mehrere Positionspapiere beschließen, unter anderem zur inneren Sicherheit und zur Schuldenbremse.

Die SPD hatte am Wochenende in Thüringen und Sachsen mit 6,1 und 7,3 Prozent ihre bisher schlechtesten Wahlergebnisse erzielt. Das Ergebnis in Thüringen war sogar das schlechteste bei einer Landtagswahl überhaupt. Noch wichtiger ist für die SPD aber die Wahl in Brandenburg am 22. September, weil sie dort seit 1990 durchgehend die Ministerpräsidenten stellt. In den Umfragen ist dort derzeit aber die AfD die stärkste Partei./mfi/DP/nas