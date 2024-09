PEKING (dpa-AFX) - Zum Höhepunkt des China-Afrika-Gipfels will Präsident Xi Jinping an diesem Donnerstag vor rund 50 afrikanischen Staats- und Regierungschefs für weitere Zusammenarbeit werben. In der Hauptstadt Peking steht eine Rede des 71-Jährigen vor den ausländischen Gästen und Top-Kadern der Kommunistischen Partei in der Großen Halle des Volkes an. Wie das Außenamt mitteilte, soll es darin um eine neue Vision für die chinesisch-afrikanische Gemeinschaft und Maßnahmen gehen, um die Kooperation mit den Staaten des Kontinents auszubauen.

China investierte in Afrika über Jahre Milliardenbeträge in große Infrastrukturprojekte. Viele Staaten profitierten davon, während andere Pekings Kredite nicht zurückzahlen konnten und abhängig von der Volksrepublik wurden. China erhofft sich von der Kooperation nach Einschätzung von Experten Zugang zu wichtigen Rohstoffen in Afrika und Märkten sowie Rückhalt der Staaten auf internationaler Ebene. China gilt bereits als wichtigster Handelspartner vieler afrikanischer Staaten und will zukünftig verstärkt in Projekte aus dem Bereich erneuerbare Energie investieren.

Das Forum für China-Afrika-Kooperation, wie die Veranstaltung offiziell heißt, gibt es seit 2000, es kommt alle drei Jahre zusammen. Der diesjährige Gipfel ist der bislang meistbesuchte. Im Rennen um die Beziehungen zu Afrika und den wichtigen Zukunftsmarkt dort hielten auch andere Länder wie die USA, Russland oder Italien schon ähnliche Gipfeltreffen ab./jon/DP/nas