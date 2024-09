Wien (ots) -- Die neue Partnerschaft von Bitpanda und der NFL vereint innovative Technologie mit globaler Reichweite, um Fans und Investoren zu begeistern.- Bitpanda ermöglicht exklusive Fan-Erlebnisse, inkl. Zugang zum NFL-Spiel in Deutschland und NFL-Merchandise.- Durch die Zusammenarbeit soll die Bekanntheit des American Footballs im DACH-Markt weiter gesteigert werden.Bitpanda und die NFL haben eine langfristige Partnerschaft vereinbart, die zwei Branchenführer miteinander vereint. Bereits in den vergangenen Jahren konnte die NFL ihre globale Reichweite durch Spiele in Europa ausbauen. Seit 2022 finden jedes Jahr Saisonspiele in verschiedenen deutschen Stadien statt, um die lokale Präsenz weiter zu stärken. Dadurch ist in Deutschland eine starke Fan-Gemeinschaft entstanden, die durch die Erfolge und den Einfluss wichtiger NFL-Stars weiter wächst. Mit der neuen Partnerschaft soll die Bekanntheit des American Footballs im DACH-Markt weiter erhöht werden.Bitpanda bietet exklusive Fan-Erlebnisse, inkl. Zugang zum NFL-Spiel und NFL-MerchandiseWährend der gesamten NFL-Saison wird Bitpanda den Fans exklusive Erlebnisse bieten, darunter Zugang zum NFL-Spiel in Deutschland, offizielle NFL-Merchandise-Artikel sowie weitere Aktionen. Der offizielle Startschuss für die Partnerschaft findet am 10. November in der Allianz Arena statt, der Heimstätte des Bitpanda-Partners FC Bayern München. An diesem Tag treffen die New York Giants auf die Carolina Panthers. Die Präsenz von Bitpanda wird sowohl im Stadion als auch außerhalb deutlich sichtbar sein.Bitpanda verstärkt Präsenz durch Kooperationen mit NFL-Sendern und Zusammenarbeit mit Sebastian Vollmer und Markus KuhnNeben der Partnerschaft mit der NFL hat Bitpanda mehrere Medienkooperationen mit NFL-Sendern wie RTL, DAZN und belN abgeschlossen. Zudem wird Bitpanda mit den NFL-Legenden Sebastian Vollmer und Markus Kuhn, zwei der führenden Kommentatoren der NFL in Europa, zusammenarbeiten, um während der gesamten Saison exklusive Inhalte zu erstellen.Alexander Steinforth, General Manager NFL Deutschland, kommentiert: "Wir sind beeindruckt von dem ganzheitlichen Konzept mit dem Bitpanda den American Football in Deutschland unterstützen möchte und haben von Anfang an eine starke Leidenschaft gespürt. Diese Begeisterung war für uns der Auslöser, um alle unsere gemeinsamen Aktivierungen darauf aufzubauen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, die pünktlich zum Start der NFL-Saison 2024 vor dem Kick-Off-Wochenende starten wird."Eric Demuth, CEO und Mitgründer von Bitpanda, spricht über die Partnerschaft:"Ich liebe Football, ich liebe die NFL. Football ist ein wachsender Sport in Europa, der immer mehr Menschen immer schneller erreicht. Daher macht es für uns absolut Sinn, eine Partnerschaft mit der NFL einzugehen. Durch diese Zusammenarbeit möchten wir der Bitpanda-Community die Spannung und Energie des American Footballs näher bringen."Bildmaterial finden Sie hier. (https://www.dropbox.com/scl/fo/3zlubscv050teljyq8dtl/AGfRj-Og40RLlHzzh7ilU_0?rlkey=trq43ox060wyuzwumbkbbw1k1&st=45dfa7u3&dl=0)Über BitpandaBitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und genießt bereits das Vertrauen von über 5 Millionen Nutzern und Dutzenden institutioneller Partner. Bitpanda besitzt Lizenzen in mehreren Ländern und hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit lokalen Regulierungsbehörden, um Vermögenswerte sicher und geschützt aufzubewahren. Dies macht Bitpanda zu einem der sichersten und am strengsten regulierten Finanzinstitute der Branche. Neben seinem Hauptsitz in Wien unterhält Bitpanda Niederlassungen in Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest.Pressekontakt:HBI GmbH (PR-Agentur)Corinna VossEmail: bitpanda@hbi.deOriginal-Content von: Bitpanda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168025/5858154