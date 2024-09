DJ SENTIMENT/Anlegerstimmung wird neutraler vor US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (Dow Jones)--Auf einen klar abwartenden Kurs sind Anleger an der Wall Street gegangen. Wie die jüngste Umfrage des Anlegerverbandes AAII zeigt, wurden sowohl das Bullen- als auch das Bären-Lager kleiner. Beide Seiten nahmen eine neutralere Haltung zum Aktienmarkt an. Der Anteil der Neutralen sprang kräftig auf 29,8 Prozent, nachdem in der Vorwoche nur 21,9 Prozent so eingestellt waren. Die vorsichtige Haltung dürfte wahrscheinlich bis zum monatlichen US-Arbeitsmarktbericht anhalten.

Grundsätzlich überwiegt aber eine bullishe Einstellung weiter: Ihr Lager ging zurück auf 45,3 Prozent aller Anleger, nachdem es in der Vorwoche noch bei extrem hohen 51,2 Prozent gelegen hatte. Die bearish gestimmten Anleger reduzierten sich auf 24,9 nach 27,0 Prozent.

In Deutschland noch mehr Bären

In Deutschland stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg einen ähnlichen Trend zu gesteigerter Vorsicht fest. Im Rahmen seiner Umfrage im Auftrag der Börse Frankfurt stellt er fest, dass hiesige Anleger mit Positionierungen vor allem auf der Short-Seite nach dem kurzen Allzeithoch reagiert hätten. Goldberg wertet dies positiv im berüchtigten Börsenmonat September.

Von den mittelfristig orientierten Profis hätten 7 Prozent von der Seitenlinie zu fast gleichen Teilen zu den Bullen und zu den Bären gewechselt. Die einen wollen auf einen anhaltenden Aufwärtstrend setzen, die anderen auf eine Korrektur, vermutet Goldberg. Der Sentiment-Index dieser Gruppe liegt fast unverändert bei -11 Punkten. Von den Privaten seien einige von der Long- direkt auf die Short-Seite gewechselt. Der Sentiment-Index dieser Gruppe fällt auf +4 Punkte.

Der Sentiment-Spezialist schließt daher darauf, dass die Bären in der Mehrheit sind und für das kommende Marktgeschehen den Ton angeben dürften. Der größte Teil warte auf einen Rücksetzer bis 18.360/410 Punkte. An der Oberseite sei dann bei steigenden Kursen wenig Gegenwehr zu erwarten.

