Berlin / München (ots) -Die immersive Erfolgsshow TUTANCHAMUN eröffnet am 06.09.2024 als neues, digitales Multimedia-Highlight auf dem RAW-Gelände in Berlin und ab dem 09. Oktober im Utopia in München. Die Besucher tauchen in die spektakuläre Welt von Tutanchamun ein und spazieren im Metaverse durch das Tal der Könige.Die Entdeckung des prunkvoll ausgestatteten, nahezu ungeplünderten Grabes des jungen Pharaos Tutanchamun am 4. November 1922 durch Howard Carter, machte den Kindkönig über Nacht weltberühmt. Die BesucherInnen lernen spielerisch mehr über die Welt des Tutanchamun, die Mythologie des Alten Ägyptens, die Götter und den geheimnisvollen Totenkult.Als Rundum-Erlebnis für die ganze Familie lädt die Ausstellung in mehreren Erlebnisräumen zur faszinierenden Abenteuerreise in das Alte Ägypten ein:Im Ausstellungsraum entdecken die BesucherInnen den eindrucksvollen Sarkophag mitsamt der Mumie und der Totenmaske des Tutanchamuns, die in Originalgröße nachgebaut wurden. In Vitrinen sind Repliken ausgestellt und veranschaulichen den besonderen Reichtum, mit dem auch die Grabstätte Tutanchamuns ausgestattet wurde.Im Metaversum reisen die BesucherInnen buchstäblich durch Zeit und Raum und wandern im Tal der Könige umher. Dabei bewegen sie sich frei im Raum, werden zurückversetzt in das Jahr 1922 und betreten das Expeditionslager von Howard Carter. Sie erkunden eigenständig Tutanchamuns Grab, die Schätze sind zum Greifen nah.Im Virtual Reality-Bereich der Ausstellung werden die Gäste zu HeldInnen einer Reise durch die verschlungenen Pfade des Totenbuchs bis zum Gericht des Osiris und erlangen, wenn sie alle Prüfungen erfolgreich meistern, das ewige Leben auf den Feldern von Lalu - dem "Jenseits" der alten Ägypter.In der immersiven Show, dem Highlight der Ausstellung, tauchen die BesucherInnen in sechs ineinander übergehende Erzählungen dann ganz in die Geschichte des Alten Ägyptens ein. Die Reise in diesem Multimedia-Erlebnis führt zurück in die Nil-Region, von den fruchtbaren Uferstreifen des Flusses bis hin zur trockenen Wüste, und lässt die imposanten Tempel des Alten Ägyptens vor den Augen der BesucherInnen wieder so beeindruckend und farbenprächtig auferstehen, wie zur damaligen Zeit. Die BesucherInnen erleben eine Welt voller Magie und Symbolik, die uns bis heute mit ihren Rätseln fesselt.Das Multimedia-Highlight TUTANCHAMUN - DAS IMMERSIVE AUSSTELLUNGSERLEBNIS wurde im November 2022 in Madrid von "MAD - Madrid Artes Digitales" in ihrem digitalen Kunstzentrum "MAD" eröffnet und ist derzeit auch im neuen Grand Egyptian Museum in Gizeh zu erleben. Die Ausstellung, die bereits weltweit über 1 Millionen BesucherInnen begrüßte, wurde zudem mit zahlreichen renommierten, internationalen Preisen ausgezeichnet.Kunst trifft modernste Technik - was bedeuten die Begriffe "Virtual Reality", "immersiv"?"Virtual Reality" (VR) bezeichnet eine digitale, künstliche Welt, die mithilfe von spezieller Soft- und Hardware erlebbar gemacht wird und ein immersives Erlebnis ermöglicht. Durch die Nutzung einer VR-Brille wird mittels der hochauflösenden Displays, 360°- oder 3D-Inhalten und auditiven Elementen, ein vollkommenes Abtauchen in die virtuelle Welt ermöglicht."Immersiv" beschreibt den Effekt, bei dem BetrachterInnen in eine multimediale Illusion aus Bild und Ton eintauchen und diese als real empfinden. Durch ein 3D-Mapping-Projektionssystem können Inhalte wie Grafiken, Animationen, Bilder oder Videos auf dreidimensionale Objekte projiziert werden, sodass eine einzigartige Atmosphäre entsteht.TUTANCHAMUN - DAS IMMERSIVE AUSSTELLUNGSERLEBNISAb 06.09.2029Täglich 10:00 bis 21:00 UhrNew Media Art Center (ehemals Khroma)Revaler Strasse 99, 10245 Berlin09. Oktober 2024 bis 26. Januar 2025Täglich 10:00 bis 21:00 UhrUTOPIA München, Heßstr. 132, 80797 MünchenTickets unter www.tutanchamun-immersiv.deEmpfohlene Besuchsdauer: ca. 75 MinutenAltersempfehlung: keine AltersbeschränkungPressekontakt:Medienagentur Hamburg, Birgit HohlTelefonnummer: +49 179 5153432E-Mail-Adresse: birgit.hohl@medienagentur-hamburg.comwww.medienagentur-hamburg.comOriginal-Content von: Alegria Exhibition GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172517/5858371