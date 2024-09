DJ MÄRKTE EUROPA/Konsolidierungstag - Wachstumsaussicht für Deutschland mau

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag uneinheitlich. Der DAX notiert 0,2 Prozent höher bei 18.626 Punkten, damit stabilisiert er sich nach dem Minus der letzten beiden Handelstage. Der Euro-Stoxx-50 zeigt sich dagegen 0,4 Prozent im Minus bei 4.829 Zählern. Ein Blick auf die Sektoren zeigt, dass die defensiven Versorger gesucht werden, die Aktien der Luxusgüter-Hersteller dagegen momentan nicht en vogue sind. Die Nachrichten aus Deutschland kann man sich aktuell kaum schönreden. Die Industrie kommt nicht in Schwung, fasst Michael Herzum, Chefvolkswirt bei Union Investment nach den Zahlen zum Auftragseingang per Juli zusammen.

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Wachstumsprognose für das laufende Jahr zurückgenommen und sieht wiederum nur noch ein Nullwachstum, auch für 2025 senkte es seine Schätzung auf nur noch plus 0,9 Prozent. Ähnlich mau schaut das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in die Zukunft und hat seine Prognosen für das Wirtschaftswachstum in diesem und dem kommenden Jahr gesenkt. "In Deutschland ist kein konjunktureller Aufschwung in Sicht", erklärte das RWI in seiner neuen Konjunkturprognose. Derweil sagt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in seinem Bericht ein Wirtschaftswachstum in Deutschland von 0,3 Prozent, aber einen Rückgang der Industrieproduktion um 3 Prozent in diesem Jahr vorher. "Die Wachstumsschwäche der deutschen Industrie hält an, eine konjunkturelle Erholung lässt weiter auf sich warten", sagte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner.

An der Börse wird derweil schon auf den ADP-Arbeitsmarktbericht und die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag gewartet, bevor am Freitag das große Finale mit dem monatlichen Bericht ansteht. Beim ISM-Service-Index geht es am Nachmittag sogar um zwei Faktoren: Hier wird auf den Gesamtindex als Konjunktur-Indikator und auch auf seine Job-Komponente geblickt. Denn der Dienstleistungsbereich ist der wichtigste Arbeitgeber in den USA. An den Märkten geraten immer stärker die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten in den Blick. Über allem stehe die Frage, ob die US-Wirtschaft in eine Rezession gleite oder weiter mit einer weichen Landung gerechnet werden könne.

AB Foods enttäuscht mit Ausblick

Bei AB Foods geht es 5,3 Prozent nach unten, hier enttäuscht nach Einschätzung der RBC-Analysten das Unternehmen mit einem schwächer als erwartet ausgefallenen Zweithalbjahres-Update, was auf den schwachen Ausblick für das Zuckergeschäft zurückzuführen ist. Der britische Mischkonzern habe sein Update früher veröffentlicht, da die Prognose für die Zuckerdivision im Geschäftsjahr 2024 mit 200 Millionen Pfund deutlich niedriger ausfalle als die RBC-Prognose von 250 Millionen Pfund.

Europaweit unter Druck stehen wie am Vortag bereits die Aktien der Luxusgüter-Hersteller. Hier könnte eine schwächere Umsatzerholung im zweiten Halbjahr die Margen gefährden, was wiederum auch gegen die hohen Multiples spreche, die in dem Sektor weiterhin bezahlt würden. Schwächster Wert im Sektor sind Hermes mit einem Minus von 5,1 Prozent. Dior verlieren 3,5, LVMH 2,8 und Moncler 2,5 Prozent.

Umstufungen geben den Takt vor

Kursbewegungen gibt es auch bei Aktien mit großen Umstufungen. In Schweden kommen die Aktien von Nordic Semiconductor um 2,1 Prozent zurück, nachdem die Analysten von Morgan Stanley die Aktien auf "Underweight" gesenkt haben. Der gleiche Schritt wurde für Air Liquide in Paris vollzogen, was die Aktien um 2,3 Prozent nach unten drückt. Lanxess springen dagegen um 5 Prozent nach oben dank der doppelten Hochstufung durch Morgan Stanley auf Over- nach Underweight.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.829,38 -0,4% -18,80 +6,8% Stoxx-50 4.426,77 -0,6% -28,09 +8,1% DAX 18.625,83 +0,2% 33,98 +11,2% MDAX 25.412,97 +0,5% 116,14 -6,4% TecDAX 3.271,17 -0,4% -12,31 -2,0% SDAX 13.698,21 +0,6% 78,88 -1,9% FTSE 8.257,56 -0,1% -12,04 +6,9% CAC 7.453,08 -0,6% -47,89 -1,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,23 +0,00 -0,34 US-Zehnjahresrendite 3,77 +0,01 -0,11 DEVISEN zuletzt +/- % Do., 8:02 Mi, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1100 +0,1% 1,1081 1,1080 +0,5% EUR/JPY 159,27 +0,0% 158,95 159,91 +2,4% EUR/CHF 0,9393 +0,0% 0,9377 0,9401 +1,2% EUR/GBP 0,8429 -0,0% 0,8427 0,8426 -2,8% USD/JPY 143,49 -0,1% 143,44 144,32 +1,9% GBP/USD 1,3168 +0,2% 1,3149 1,3150 +3,5% USD/CNH (Offshore) 7,0970 -0,2% 7,1001 7,1135 -0,4% Bitcoin BTC/USD 56.761,45 -2,3% 57.192,20 57.483,55 +30,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,64 69,20 +0,6% +0,44 -1,9% Brent/ICE 73,23 72,70 +0,7% +0,53 -2,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,425 35,64 +2,2% +0,78 +7,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.516,23 2.495,34 +0,8% +20,89 +22,0% Silber (Spot) 28,72 28,33 +1,4% +0,39 +20,8% Platin (Spot) 929,28 907,50 +2,4% +21,78 -6,3% Kupfer-Future 3,98 4,02 -0,9% -0,04 +1,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags===

