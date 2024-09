Bis Freitag findet in Hongkong die Messe Asia Fruit Logistica statt, auf der unter gemeinsamer Beteiligung des spanischen Verbandes FEPEX und in Zusammenarbeit mit dem spanischen Landwirtschaftsministerium 14 Unternehmen aus dem Obst- und Gemüsesektor mit dem Ziel ausstellen, den asiatischen Markt zu erschließen, auf den in dem Jahr 2023 62.564 Tonnen Obst exportiert wurden. Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...