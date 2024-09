Köln/Dortmund (ots) -Drehstart zu einem neuen Fall für das Dortmunder "Tatort"-Team mit Jörg Hartmann als Kommissar Peter Faber und Stefanie Reinsperger als Kommissarin Rosa Herzog. Der "Tatort - Feuer" (AT) hat häusliche Gewalt zum Thema. Die neue Chefin der Mordkommission Ira Klasnic (Alessija Lause) leitet die Ermittlungen. Erneut dabei ist Otto Pösken (Malick Bauer) - und auch Fabers ehemaliger Kollege, LKA-Kommissar Daniel Kossik (Stefan Konarske), taucht wieder auf. Das Drehbuch zum "Tatort - Feuer" (AT) stammt von Markus Busch nach einer Idee von Barbara Ott, Regie führt Nana Neul, für die Bildgestaltung sorgt Leah Striker.Zum Inhalt: Es dämmert kaum zum Tag, als die kleine Mia (Tesla Tekin) mit rußgeschwärztem Gesicht in einer Siedlung am Rand von Dortmund beinahe vor ein Auto läuft. Ihre Mutter wird mit einer Rauchvergiftung tot im Haus der Familie aufgefunden. Der Vater Jens Hielscher (Sebastian Zimmler) hat ein Alibi. Ihr Halbbruder Finn (Caspar Hoffmann) ist verschwunden. Zwar ist schnell klar, dass es sich bei dem Feuer um Brandstiftung handelt, ein Motiv ist jedoch zunächst nicht erkennbar. Die Tote heißt Meike Gebken (Nadja Becker). Sie lebte seit vier Wochen mit ihrer kleinen Tochter in einem Frauenhaus. Doch wo ist das Motiv für die Tat? Um das herauszufinden, ermittelt Rosa Herzog verdeckt im Frauenhaus.Wieder mit dabei sind Sybille Schedwill als Rechtsmedizinerin Dr. Greta Leitner, Moritz Führmann als Staatsanwalt Matuschek und Ann-Kathrin Hinz als KTU-lerin Rabea Sharif. In weiteren Episodenhauptrollen zu sehen sind Karolina Lodyga und Nina Vorbrodt.Der "Tatort - Feuer" (AT) ist eine Produktion der Pandora Film Produktion (Produzentinnen: Gabriele Graf, Claudia Steffen) im Auftrag des WDR (Redaktion: Frank Tönsmann). Gedreht wird vom 3. September bis 2. Oktober 2024 in Dortmund, Köln und Umgebung. Die Ausstrahlung ist für 2025 vorgesehen.Fotos finden Sie unter ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge unter www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5859214