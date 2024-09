Berlin (ots/PRNewswire) -Kombination von KI-Algorithmen, Big Data und Cloud-Konnektivität zur deutlichen Verbesserung der Energieeffizienz von Geräten ohne LeistungseinbußenMidea, der weltweit führende Hersteller von Luftaufbereitungs- und Haushaltsgeräten, präsentierte seine energiesparende Lösung ECOMASTER auf Stand 101, Halle 5.1, während der IFA Berlin 2024, der weltgrößten Verbraucher- und Elektronikmesse. Diese intelligente Technologie optimiert die Produktleistung und reduziert den Energieverbrauch um durchschnittlich 30 %."Unsere Nutzer haben deutlich gemacht, dass ihnen die Senkung des Energieverbrauchs und der Schutz der Umwelt am Herzen liegen, und wir sind bestrebt, dies zu erfüllen", so Kurt Jovais, Global Director of Product Management, Midea International Business. "Durch die Kombination von Cloud-Konnektivität, fortschrittlicher Analytik und einem intelligenten KI-Algorithmus erreicht ECOMASTER die perfekte Balance zwischen Leistung und Energieeffizienz."Ein Beispiel: Eine ECOMASTER-Klimaanlage nutzt einen KI-Algorithmus, der auf Milliarden von Datenpunkten trainiert wurde und kontinuierlich alle 30 Sekunden Umgebungsdaten erfasst, indem er cloudbasierte Daten wie Wettervorhersagen integriert, um Änderungen der Heizlast vorherzusagen. Dies verbessert die Vorhersagefähigkeiten, gewährleistet eine präzise Temperaturregelung und optimiert den Komfort und die Energieeffizienz für ein optimales Kühlerlebnis.Midea ECOMASTER ist mit verschiedenen Midea-Geräten wie Kühlschränken, Waschmaschinen, Backöfen, Geschirrspülern und Warmwasserbereitern kompatibel. Wenn er aktiviert ist, optimiert der ECOMASTER selbstständig den Energieverbrauch, und die Nutzer können die Energieeinsparungen über die App überwachen.Die Leistung von ECOMASTER wird durch die Kombination mit dem Energiemanagementsystem ESS noch verstärkt. Der maßgeschneiderte KI-Energieassistent passt sich den Präferenzen der Nutzer beim Speichern, Laden und Entladen von Energie auf der Grundlage dynamischer Stromtarife an und setzt Strategien für eine intelligente Energieverteilung ein.Midea respektiert auch die Privatsphäre der Nutzer. Alle hochgeladenen Daten sind Betriebsdaten, wie z. B. Innen- und Kompressortemperaturen, die keine persönlichen Informationen enthalten und nur dem Benutzer zur Verfügung stehen.Midea ECOMASTER ist die neueste Errungenschaft von Midea bei der Nutzung fortschrittlicher Technologien zur Entwicklung energiesparender und benutzerfreundlicher Haushaltsgeräte.Informationen zu Midea und der Midea-GroupMidea ist eine von über 10 Marken innerhalb des Smart Home Business der Midea Group.Die 1968 gegründete Midea Group ist ein weltweit führendes Hochtechnologieunternehmen und steht auf Platz 277 der Fortune Global 500-Liste 2024. Das Unternehmen ist einer der größten Haushaltsgerätehersteller der Welt. Anfang 2021 hat das Unternehmen seine Kernbereiche in fünf wachstumsstarke Geschäftsbereiche umgewandelt: Smart Home, Elektromechanik, Gebäudetechnologien, Robotik und Automatisierung sowie digitale Innovation.www.midea-group.comwww.midea.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2499098/Media_ECOMASTER_booth.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-neue-ecomaster-energiesparlosung-von-midea-glanzt-auf-der-ifa-berlin-2024-302241383.htmlPressekontakt:Jäger Hu,huts@midea.comOriginal-Content von: Midea Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119901/5860072