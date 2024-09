STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Nachrichten" zu den Reformplänen der EU:

"Die Europäische Union steckt in einer Krise. Das sei ein Dauerzustand, winken manche Spötter gelangweilt ab. Damit haben sie recht und liegen doch gewaltig daneben. Denn zu keiner Zeit war die EU derart existenziellen Herausforderungen ausgesetzt und noch nie waren die Lösungen so fern. Brüssel blickt natürlich nicht tatenlos in den drohenden Abgrund. Allerdings beschränkt sich das Tun vor allem auf die geradezu hektische Produktion von bedrucktem Papier - jüngstes Beispiel ist ein Bericht mit Empfehlungen für ein wettbewerbsfähiges Europa. Doch während China, Russland und auch die USA durch konsequentes Umsetzen politischer Entscheidungen immer neue Fakten schaffen, befindet sich die EU in einer Art rasendem Stillstand. Der Brüsseler Apparat läuft auf Hochtouren, verheddert sich aber oft im Kleinklein der bürokratischen. Die Bürger verlangen zu recht nach Antworten - die finden sie nicht in abstrakten Reformpapieren, sondern in konkretem Handeln vor Ort."/yyzz/DP/men