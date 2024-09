Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Marktbericht/Sonstiges

Swiss Re sieht steigende Nachfrage nach Rückversicherung in volatilem Umfeld



09.09.2024



Wachsende Nachfrage nach Absicherung in Sach- und Spezialsparten aufgrund erhöhter Naturkatastrophenrisiken, makroökonomischer Instabilität und politisch aufgeladenem Umfeld

Verfeinerte Daten und Modellierung sowie optimiertes Kapitalmanagement sind im aktuellen Umfeld wichtige Themen

In der Haftpflichtversicherung ist der Trend zu höheren Schadenersatzurteilen in den USA ein wachsendes Problem für die Branche Monte Carlo, 9. September 2024 - Beim Treffen der Versicherungsbranche zum Beginn der Erneuerungsrunde am Rendez-Vous de Septembre wird die wachsende Nachfrage nach Rückversicherungsschutz nach Einschätzung von Swiss Re ein zentrales Diskussionsthema sein. Ausserdem werden sich die Gespräche um eine vorausschauende Risikobewertung und Kapitalbewirtschaftung drehen, denn zutreffende Risikobetrachtungen und Volatilitätsmanagement sind in einem unsicheren Umfeld wichtige Anforderungen. Urs Baertschi, Chief Executive Officer Property & Casualty Reinsurance von Swiss Re: «Die zentralen Themen der Branche sind weitgehend dieselben wie im letzten Jahr, aber da sich die Herausforderungen intensiviert haben, ist die Nachfrage gestiegen. Angesichts erhöhter Naturkatastrophenrisiken, wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer Instabilität ist die Rückversicherung für Erstversicherer die natürliche Wahl, um sich vor übermässigen Verlusten zu schützen. Wir sind bereit, unsere Kunden mit unserem Kapital, unserer Expertise und unseren Lösungen zu unterstützen.» Mehr Nachfrage in Sach- und Spezialsparten Höhere Immobilienwerte, Urbanisierung und inflationsbedingt steigende Reparaturkosten dürften die Nachfrage nach Sach-Rück-/Versicherungen ankurbeln, insbesondere in Gebieten mit zunehmenden Naturkatastrophenrisiken. Laut Swiss Re Institute war 2023 das vierte Jahr in Folge, in dem die weltweiten versicherten Schäden aus Naturkatastrophen über der Marke von 100 Mrd. USD lagen. Auch 2024 geht mit versicherten Schäden von 60 Mrd. USD im ersten Halbjahr - 62% über dem Zehnjahresdurchschnitt - in diese Richtung. Bei Engineering-Rück-/Versicherungen sieht Swiss Re angesichts der positiven Aussichten für das Baugewerbe, speziell bei Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, ebenfalls eine wachsende Nachfrage. Zur Förderung der Energiewende hat Swiss Re 2023 ein Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien lanciert, um ihre Kunden bei der Bewirtschaftung ihrer Portfolios in diesem Bereich mit Fachwissen und Produkten zu unterstützen. Im Cyber-Rück-/Versicherungsmarkt stehen die Zeichen auf weiteres Wachstum, denn nach mehreren Vorfällen in diesem Jahr ist das Bewusstsein für die Häufigkeit und Raffinesse von Cyberangriffen gestiegen. Für eine effiziente Kapitalallokation wird es hier auf die Bewältigung des Kumulrisikos ankommen. Wachsende Besorgnis über Schadenersatzurteile in den USA In den USA bereitet der Trend zu höheren Schadenersatzurteilen der Branche zunehmend Sorge. Aufgrund der steigenden Zahl hoher Schadenersatzurteile war laut Swiss Re Institute das Wachstum der US-Haftpflichtschäden in den letzten zehn Jahren höher als die wirtschaftliche Inflation, und nichts spricht dafür, dass dieser Trend nachlässt. Im Jahr 2023 haben Gerichte Klägern in 27 Fällen eine Entschädigung von über 100 Mio. USD zugesprochen. Aktuellen Trends zufolge werden die Auswirkungen der steigenden Schäden in den Haftpflichtsparten in ein bis zwei Jahren den positiven Effekt der höheren Zinsen übersteigen, sodass die verfügbare Kapazität weiter sinken könnte. Zuverlässige Risikobewertung und effektives Volatilitäts-management Was Erstversicherer, Unternehmen und der öffentliche Sektor von Rückversicherern benötigen, geht über die Kernfunktion der Bereitstellung von Risikokapazität hinaus. Noch wichtiger wird die Fähigkeit, bei der Modellierung mit den Veränderungen der Risikolandschaft Schritt zu halten, aktuelle Einschätzungen zu liefern und die Exponierungen zu steuern. Eine wichtige Voraussetzung für Verbesserungen bei der Modellierung ist ein effektiver Datenfluss durch die Risiko-Wertschöpfungskette. Angesichts der Entstehung oder Intensivierung von Gefahren wie Extremwetter, steigenden Schadenersatzurteilen von US-Gerichten oder Cyberbedrohungen sind korrekte und aktuelle Daten unerlässlich, um Modelle neu zu kalibrieren und zukunftsorientierte Szenarien zu erstellen, die risikoadäquate Tarife ermöglichen. Dies erfordert einen Dialog unter Leitung von Experten, der die gesamte Versicherungs-Wertschöpfungskette umfasst. Über den Risikotransfer hinaus wenden sich die Versicherer an Rückversicherer, um Mehrwert schaffende Erkenntnisse und Lösungen zu erhalten, die ihnen helfen, Risiken besser zu verstehen und zu mindern, Innovationen anzustossen und ihren Erfolg zu steigern. Weitere unmittelbare Bedürfnisse der Erstversicherer sind, gerade angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheit, die Kapitalbewirtschaftung und das Volatilitätsmanagement. Hierbei können strukturierte Rückversicherungslösungen Schutz bieten, um die Volatilität zu glätten und Wachstumspläne zu unterstützen, indem sie die Effizienz der Kapitalbewirtschaftung erhöhen. Gianfranco Lot, Chief Underwriting Officer Property & Casualty Reinsurance: «Die Versicherungswirtschaft hat immer wieder bewiesen, dass sie der Herausforderung eines sich rasant verändernden Risikoumfelds gewachsen ist. Um als Branche weiter voranzukommen, müssen wir Daten besser nutzen, um künftige Risiken vorherzusagen, ohne uns zu stark an der Vergangenheit zu orientieren. Als Rückversicherer wollen wir unseren Kunden helfen, die vor uns liegenden Aufgaben mit grösserer Präzision zu bewältigen.» Medienkonferenz Swiss Re wird heute um 14:15 Uhr MESZ in Monte Carlo und via Zoom eine Medienkonferenz im Hybridformat abhalten. Weitere Informationen und ein Registrierungsformular finden Sie hier . Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen.

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website .



