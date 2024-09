Zürich (ots) -INVERTO, die auf Einkauf und Lieferkettenmanagement spezialisierte Tochter der Boston Consulting Group (BCG), eröffnet einen Standort in Zürich. Damit setzt die international führende Spezialberatung ihren starken Wachstumskurs fort: INVERTO hat Niederlassungen in 14 Ländern und ist global tätig."Wir arbeiten schon seit vielen Jahren erfolgreich für Kunden aus der Schweiz," betont CEO Daniel Weise. "Mit dem neuen Standort in Zürich möchten wir näher an unsere Kunden rücken und langfristige Beziehungen pflegen."Die Schweiz verfügt über wirtschaftliche Stabilität und eine niedrige Inflation, doch Störungen in den Lieferketten und geopolitische Spannungen machen Schweizer Unternehmen genauso zu schaffen wie den Nachbarn aus der Europäischen Union. Deshalb sind auch in der Schweiz die Resilienz der Lieferketten und Kosteneffizienz zentrale Themen. Schweizer Unternehmen, die Einkauf und Lieferkettenmanagement optimieren, werden ihre Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit stärken.Sowohl die EU als auch die USA haben Gesetze für mehr Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung verabschiedet, die auch ausländischen Handelspartnern Compliance abverlangen. Schweizer Unternehmen müssen diese Implikationen bewerten und entsprechende Massnahmen ergreifen. Eine große Chance gerade im Bereich Einkauf und Lieferkettenmanagement ist der Einsatz von Generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI). INVERTO will Kunden dabei unterstützen, die Möglichkeiten von GenAI optimal im Unternehmen einzusetzen.Das Schweizer INVERTO-Team wird eng mit den Kollegen von BCG zusammenarbeiten. Joachim Stephan, Managing Partner von BCG Schweiz, sagt: "Die Schweiz hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie ihren internationalen Wettbewerbern oft den berühmten Schritt voraus ist. Dieser Vorsprung muss sich auch und gerade im Supply Chain Management widerspiegeln, und hier bringen unsere Kollegen ihre spezifische Expertise in gemeinsamen Projekten ein."Zürich ist bereits die vierte Standorteröffnung dieses Jahres nach Chicago im Januar sowie Djakarta und Kuala Lumpur im Juli.Über INVERTOINVERTO ist einer der international führenden Spezialisten für strategischen Einkauf und Supply Chain Management. Die Beratungsgesellschaft unterstützt Unternehmen von der Entwicklung bis zur Implementierung effektiver Strategien und begleitet sie bei der Transformation des Einkaufs. Als Tochter der Boston Consulting Group identifiziert und realisiert INVERTO für die Kunden Potenziale für Kostensenkung, Prozessoptimierung und Digitalisierung. Darüber hinaus unterstützt die Beratung beim Aufbau resilienter Lieferketten, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.INVERTO hat über 600 Mitarbeitende an 17 Standorten in 14 Ländern. Mit bewährten Methoden, fundiertem Fachwissen und einem praxisorientierten Ansatz garantiert INVERTO messbare Ergebnisse für Unternehmen aus allen Industrien sowie für die weltweit führenden Private-Equity-Firmen.Mehr Informationen unter www.inverto.com/de/Pressekontakt:INVERTO GmbH - Lichtstraße 43 i - 50825 KölnMelanie Burkard-Pispers - Leitung Marketing & KommunikationPhone: +49 221 485 687 141 - Email: presse@inverto.com -Web: www.inverto.com/deOriginal-Content von: INVERTO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70186/5860518