Der südkoreanische Komponentenhersteller Posco investiert 40 Millionen US-Dollar in das australische Bergbauunternehmen Black Rock Mining (BRM). Dadurch sichert sich Posco große Mengen an Graphit aus BRMs Mine in Tansania. Im Rahmen der Transaktion hat Posco International rund 16,5 Prozent an Black Rock Mining erworben. Da das Unternehmen schon zuvor einen kleinen Anteil an Black Rock Mining hielt, besitzt der Konzern nun 19,9 Prozent von Black Rock ...

