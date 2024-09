DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. September (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,2% zuvor: 4,2% *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 2Q 10:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am 75. Jahrestag der konstituierenden Sitzung des ersten Deutschen Bundestages, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 Auktion 0,00-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit August 2050 im Volumen von 500 Mio EUR 11:30 Auktion 2,10-prozentiger grüner Bundesobligationen mit Laufzeit April 2029 im Volumen von 500 Mio EUR 12:00 DE/Bundestag, Einbringung Budgetentwurf 2025 und Nachtragshaushalt 2024, Berlin 15:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und Q&A beim MyWay Strategiegipfel, Berlin 15:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede auf 5. Maschinenbaukonferenz der IG Metall zu "Die Rolle des Maschinen- und Anlagenbaus in der deutschen Industriepolitik", Berlin 16:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede mit anschließendem 1:1 Talk beim Bundesverband Beteiligungskapital, Berlin 16:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede beim 25. Deutschen Eigenkapitaltag, Berlin 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf dem Jahresempfang des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Berlin 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am St. Michael-Jahresempfang der katholischen Kirche, Berlin 03:00 US/TV-Debatte der Kandidaten für die US-Präsidentschaft Kamala Harris und Donald Trump, Philadelphia *** - CN/Außenhandel August Handelsbilanz PROGNOSE: +80,00 Mrd USD zuvor: +84,65 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +6,6% gg Vj zuvor: +7,0% gg Vj Importe PROGNOSE: +2,5% gg Vj zuvor: +7,2% gg Vj - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - DE/Renk Group AG, Capital Markets Day *** - US/Fed Vize-Chairman Barr, Rede zu "The Basel III endgame" - DE/Bundeskanzler Scholz, Empfang des diplomatischen Corps, Berlin ===

