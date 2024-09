Die jüngste Infektion mit dem Vogelgrippe-Virus in den USA erfolgte ohne Kontakt zu infizierten Tieren. In dieser Situation werfen wir einen Blick auf die Impfstoffproduktion in der EU und den USA. Das Vogelgrippe-Virus zählt zu den Haupt-Pandemiekandidaten. Jetzt gerät der Erreger wieder größer in die Debatte: Erstmals gibt es in den USA eine infizierte Person, die "keine berufliche Exposition gegenüber kranken oder infizierten Tieren" hatte, heißt ...

