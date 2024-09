Pakete CO2-neutral per Straßenbahn transportieren - dafür ist nun in Frankfurt/Main ein Versuchslauf gestartet, für den sich die Frankfurt University of Applied Sciences mit der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) und Amazon zusammengetan hat. Bereits seit 2018 wird an der Hochschule an der Idee geforscht, eine Gütertram im Rahmen des Zustellprozesses von Paketen auf der "letzten Meile" (last mile) zu nutzen. Der Weg des Forschungsprojekts ...

