Geht der Kurssturz weiter oder sehen wir eine Woche der Erholung? Chancen & Risiken in DAX, BTC & Aktien wie Coinbase, Intel, Adobe & Co.

Anzeige / Werbung

Momentan wird eine Zinssenkung von 0,25 Basispunkten im September zu 70 Prozent angenommen und eingepreist. Je nach weiteren Daten, wozu in dieser Woche die Verbraucherpreise zählen, könnten es aber auch 0,5 Basispunkte werden. Darauf warten Marktteilnehmer:innen mit Spannung und ebenso auf die adäquaten Daten aus Deutschland und den Ausblick der EZB am Donnerstag. Im Vorfeld dieser Entscheidung war auch das Währungspaar Euro-Dollar im Fokus unserer Berichterstattung.

Nach der Chartanalyse vom Nasdaq, der in der Vorwoche sogar 6 Prozent verloren hatte, analysierten den Dow Jones, den marktbreiten S&P500 und den Russell 2000 Index. Kursverluste machten sich bei allen Indizes bemerkbar und zudem auch im Ölpreis, der neue Jahrestiefs ausbildete. Wird hier schon ein Wirtschaftsabschwung eingepreist? Weiter im leichten Abwärtstrend war zudem der Bitcoin, der zum Wochenstart um 55.000 US-Dollar notierte und damit nunmehr rund 20.000 US-Dollar zu seinem Allzeithoch hat.

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir im Anschluss ausführlich ein und hatten dabei zunächst Intel als Verlierer beim Dow Jones und im Nasdaq auf dem Schirm. In der Vorwoche noch als Gewinner gelistet, wurden fast alle Zwischengewinne abgegeben und der Aktienkurs scheint sich wieder an den 12-Jahres-Tiefs zu orientieren und das GAP auf der Oberseite zu ignorieren. In diesem Zusammenhang fielen auch andere Technologietitel. So zum Beispiel Zscaler nach Quartalszahlen, die gut waren, aber im Ausblick ein schwächeres Wachstum signalisierten.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.