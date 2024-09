Hamburg (ots) -Vor 36 Jahren wurde das berühmte Gemälde "Portrait of Francis Bacon" von Lucian Freud unter mysteriösen Umständen aus der "Neuen Nationalgalerie" in Berlin gestohlen. Das Bild erzählt die Geschichte der intensiven Künstlerfreundschaft zwischen Bacon und Freud und gilt als unermesslicher Kunstschatz des Vereinigten Königreichs und der ganzen Kunstwelt. Und es bleibt verschwunden - bis heute.In der aktuellen Staffel des NDR Kultur Podcasts "Kunstverbrechen" zeichnen die beiden Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenbuck ihre Suche nach dem Gemälde nach. Sie sprechen mit einem Verdächtigen, sind auf den Spuren des vermeintlich wichtigsten Zeugen und tauschen sich mit Kriminalkommissar René Allonge zu seinen bisherigen Ermittlungen in dem Fall aus. der den Fall bis heute verfolgt. Doch trotz wichtiger Spuren und neuer Gesprächspartner fehlt der entschiedene Hinweis zum Verbleib des Kunstschatzes. Bis jetzt!Jetzt sind Hörerinnen und Hörer gefragt: Wo ist "Bacons Kopf"?Im Staffelfinale von "Kunstverbrechen - Die Suche nach Bacons Kopf", das am 10. September in der ARD Audiothek veröffentlicht wird, fassen die Hosts noch einmal alle bisherigen Hinweise, Spuren und Theorien zum Fall des Bildes zusammen: Können die Hörerinnen und Hörer auf Basis dieser Infos, neue Indizien zum gestohlenen Gemälde liefern?Das Team von Kunstverbrechen baut dafür nicht nur auf die Aufmerksamkeit von Hörerinnen und Hörern, sondern auch auf das "Bildgedächtnis" der Deutschen. Wer hat das Bild schon mal gesehen, ob auf einem staubigen Dachboden oder über feinen Sofas an der Wand?Das Team von Kunstverbrechen nimmt ab sofort gerne Hinweise entgegen unter Kunstverbrechen@ndr.de. Selbstverständlich können sich Hörerinnen und Hörer mit Hinweisen auch an die Polizei wenden.Alle Folgen des Podcasts sind ab sofort in der ARD Audiothek zu hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Kunstverbrechen - True Crime meets Kultur · Podcast in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/kunstverbrechen-true-crime-meets-kultur/10824841/)Hinweis: Die Hosts des Podcasts stehen bis einschließlich Freitag 13. September für Interviews zur Verfügung.Unter www.ardfoto.de stehen das Podcastcover und Fotos der Host zum Download zur Verfügung.Zum Inhalt des Podcasts - True Crime ganz ohne BlutvergießenDie dritte Staffel von Kunstverbrechen verfolgt die Spuren des ältesten und bisher ungelösten Cold Case von Kriminalkommissar René Allonge, dem Diebstahl eines Gemäldes von Lucian Freud, das dessen Freund, den Maler Francis Bacon zeigt. Gestohlen wurde es 1988 aus der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Es ist ein fast perfektes Verbrechen, da bei dem Diebstahl keine Spuren hinterlassen wurden. Und: Obwohl das Bild am helllichten Tag gestohlen wurde, hat niemand den Dieb bei seiner Tat beobachtet.Für Andrea Rose, die damalige Kuratorin der Ausstellung, ist es eines der schlimmsten Erlebnisse ihres Lebens und sie sucht seit dem Diebstahl nach dem Bild. Mehr als 35 Jahre lang bleibt es verschollen, aber es gibt eine heiße Spur: einen Zeugen, einen Verdächtigen und sehr viele Fragezeichen. Die Kunstverbrechen-Hosts bekommen exklusive Einblicke in die Polizei-Akten zu dem Fall. Viele der Spuren in der Geschichte führen in Sackgassen, wichtige Zeugen sind nicht bereit zu sprechen, oder bereits gestorben und es wird deutlich, dass die Recherche nicht ungefährlich sein könnte. Aber der Fall lässt das Team nicht los.Die Kunstverbrechen Hosts nehmen die Hörerinnen und Hörer mit auf eine spannende Recherchereise zwischen Berlin, London, Hamburg und anderen Orten. Der Fall zeigt, was hinter den Kulissen eines internationalen Kunstdiebstahls passiert und wie er Beteiligte auch nach Jahrzehnten noch verletzen kann.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5861099