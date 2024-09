Schlüchtern (ots) -Die Fertighausmarke Living Haus geht den nächsten Schritt in die digitale Zukunft: Der neue Hauskonfigurator ist das erste intuitive Tool, das es Interessentinnen und Interessenten ermöglicht, aus vorgewählten Entwürfen ihr Traumhaus 1:1 digital nachzubilden. Ab sofort überzeugt der Hauskonfigurator durch höchste Qualität und beschleunigt den Planungsprozess enorm.Der Hausbau ist ein langer Prozess, bei dem man wichtige Entscheidungen treffen muss, die man nicht übereilen sollte. Für viele Baufamilien stellt sich erst spät im Bauablauf oder nach der Fertigstellung heraus, was wirklich gefällt. Genau hier setzt der neue Living Hauskonfigurator an. Das Tool bietet aktuell einen Auszug aus der breiten Produktpalette von Living Haus. Interessentinnen und Interessen wählen sich ein Basismodell aus und individualisieren dieses nach ihren Wünschen. Kostenlos erstellen sie so den ersten Entwurf für ihr Traumhaus.Ausprobieren, was gefällt"Die individuellen Träume und Wünsche unserer Baufamilien stehen im Fokus", so Peter Hofmann über das Handeln von Living Haus als Hausbauer. Der Hauskonfigurator folgt eben jenem Credo: Das Online-Tool stellt diverse Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung; von der Dachform über Erker und Eingangstür bis hin zur Fassadengestaltung. Die intuitive Bedienung sowie das Echtzeitrendering geben dem Konfigurator den nötigen Erlebnis-Faktor. Interessentinnen und Interessenten tasten sich an das Projekt heran und schauen, welche Einstellungen ihnen gefallen. So erwecken sie ihre Visionen zum Leben.Gamification im HausbauNutzerinnen und Nutzer des Living Hauskonfigurators tasten sich spielerisch an den Hausbauprozess heran. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Optionen und Entwürfe miteinander zu vergleichen; Entscheidungen rückgängig zu machen und sich durch unterschiedliche Ausführungen durchzuprobieren. Pläne können im Anschluss gespeichert oder auch als PDF exportiert werden. Der Hauskonfigurator ist damit eine weitere Neuerung des "Wie ich es will"-Fertighaushersteller mit niedriger Anforderungsschwelle und großem Vergnügen:- der heimische PC reicht aus, Programminstallationen sind nicht notwendig- es sind keinerlei Vorerfahrungen nötig- das digitale Haus ist auf individuelle Bedürfnisse und Geschmäcker anpassbar- die Planung ist eine 1:1 Nachbildung und dient damit als Grundlage für den "realen" GrundrissDer Grundstein für den GrundrissEin Haus zu planen, dauert in der Regel einige Monate bis mehrere Jahre. Der Hauskonfigurator beschleunigt diesen Prozess erheblich: Mit der gamifizierten Hausplanung werden potenzielle Baufamilien einfach und intuitiv zu ihrem Ziel geleitet. Man kann alles alleine erproben - und wird dennoch nicht alleine gelassen. Bei Fragen und Anliegen unterstützen die persönlichen Hausberater von Living Haus jederzeit. Baufamilien erhalten damit die optimale Unterstützung und treffen später weniger Fehlentscheidungen. Schlussendlich sind sie zufriedener mit ihrem Endergebnis - und verspüren den Living Haus typischen Selbermacherstolz.Testen Sie jetzt gerne selbst den neuen Hauskonfigurator:livinghaus.de/hauskonfiguratorÜber Living HausLeb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der die Baufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.Mehr Informationen: livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbHSven KellerAm Distelrasen 236381 SchlüchternTelefon: +49 6661 98-236E-Mail: presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117904/5861207