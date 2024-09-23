DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NATURGY FINANCE 16/26 MTN XS1396767854 24.09.2024 HZE/EOT
NATURGY FINANCE 17/27 MTN 2G4C XS1551446880 24.09.2024 HZE/EOT
NATURGY FINANCE 17/25 MTN XS1718393439 24.09.2024 HZE/EOT
NATURGY FINANCE 18/28 MTN XS1755428502 24.09.2024 HZE/EOT
NATURGY FIN. 20/26 MTN XS2156506854 24.09.2024 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NATURGY FINANCE 16/26 MTN XS1396767854 24.09.2024 HZE/EOT
NATURGY FINANCE 17/27 MTN 2G4C XS1551446880 24.09.2024 HZE/EOT
NATURGY FINANCE 17/25 MTN XS1718393439 24.09.2024 HZE/EOT
NATURGY FINANCE 18/28 MTN XS1755428502 24.09.2024 HZE/EOT
NATURGY FIN. 20/26 MTN XS2156506854 24.09.2024 HZE/EOT
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