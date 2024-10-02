DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TRANSCDA P.L. 16/26 TRAF US89352HAT68 02.10.2024 HZE/EOT
TRANSCDA P.L. 18/28 US89352HAW97 02.10.2024 HZE/EOT
TRANSCDA P.L. 18/38 US89352HAX70 02.10.2024 HZE/EOT
TRANSCDA P.L. 18/48 US89352HAY53 02.10.2024 HZE/EOT
TRANSCDA P.L. 18/49 US89352HAZ29 02.10.2024 HZE/EOT
TRANSCDA P.L. 21/31 US89352HBC25 02.10.2024 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TRANSCDA P.L. 16/26 TRAF US89352HAT68 02.10.2024 HZE/EOT
TRANSCDA P.L. 18/28 US89352HAW97 02.10.2024 HZE/EOT
TRANSCDA P.L. 18/38 US89352HAX70 02.10.2024 HZE/EOT
TRANSCDA P.L. 18/48 US89352HAY53 02.10.2024 HZE/EOT
TRANSCDA P.L. 18/49 US89352HAZ29 02.10.2024 HZE/EOT
TRANSCDA P.L. 21/31 US89352HBC25 02.10.2024 HZE/EOT
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