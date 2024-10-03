FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NOVIQTECH LTD.O.N. 63Q0 AU0000299174
AB/FROM ONWARDS 03.10.2024 08:20 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NOVIQTECH LTD.O.N. 63Q0 AU0000299174
AB/FROM ONWARDS 03.10.2024 08:20 CET
© 2024 Xetra Newsboard