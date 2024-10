FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Der Dax dürfte seine Vortagsgewinne am Donnerstag verteidigen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 19.280 Punkte. Damit dürfte er seinen Puffer zur Marke von 19.000 Punkten, die zuletzt als wichtige Unterstützung angesehen wurde, nochmals geringfügig erweitern. Dieser Puffer nach unten wird somit wieder etwas größer als die restliche Strecke zum Rekord von knapp 19.492 Zählern. Der Dax hatte am Mittwoch schon etwas Schwung von den Börsen in den USA mitgenommen. Anleger richten die Augen nun auf die US-Verbraucherpreise, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Sie könnten zum nächsten Kurstreiber werden, bevor am Freitag von US-Banken die Berichtssaison eingeläutet wird. Laut der Commerzbank liegt der Marktkonsens für die Gesamtinflation bei 2,3 Prozent im Jahresvergleich, was etwas niedriger wäre als die 2,5 Prozent aus dem August. Die Kerninflation erwarten die Commerzbank-Experten mit 3,2 Prozent unverändert gegenüber dem August-Niveau.

USA: - GEWINNE; S&P 500 MIT REKORD - Die US-Börsen haben nach einem verhaltenen Handelsstart am Mittwoch kräftig an Schwung gewonnen. Der marktbreite S&P 500 erreichte ein Rekordhoch, während sich der Dow Jones Industrial deutlich in Richtung seiner Bestmarke von Ende September vorarbeitete. Auch für den Nasdaq 100 ist das Rekordhoch vom Juli wieder greifbar nah. Der bekannteste Wall-Street-Index ging mit einem Plus von 1,03 Prozent auf 42.512,00 Punkte aus dem Handel. Zum Rekordhoch fehlen dem Dow damit nur noch etwas mehr als 100 Punkte. Der S&P 500 schloss mit plus 0,71 Prozent auf 5.792,04 Zählern so hoch wie nie zuvor. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,80 Prozent auf 20.268,86 Punkte. Damit fehlen dem Auswahlindex nur noch rund zwei Prozent bis zu seiner Bestmarke von 20.691 Punkten.

ASIEN: - IM PLUS - Die asiatischen Aktienmärkte haben gestützt von positiven US-Vorgaben am Donnerstag zugelegt. Die Börsen in China und Hongkong legten dabei besonders deutlich zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten gewann im späten Handel rund dreieinhalb Prozent, nachdem er am Mittwoch noch sieben Prozent nachgegeben hatte. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zog um knapp fünf Prozent an. Auch der Hang Seng hatte am Mittwoch kräftig nachgegeben. Moderatere Gewinne gab es am Donnerstag dagegen an der Börse in Tokio. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor Handelsende 0,3 Prozent, nachdem er am Vortag knapp ein Prozent zugelegt hatte.



