Geht es nach Zoom, überbringen künftig KI-Avatare, die aussehen und klingen wie ihre menschlichen Schöpfer, kurze Videobotschaften. Alles, was du zur neuen Funktion wissen musst. Zoom-CEO Erik Yuan hat eine Vision: Wer keine Lust auf digitale Meetings hat, soll irgendwann an einen KI-Doppelgänger abgeben können. "Ich kann eine digitale Version von mir schicken, um teilzunehmen, damit ich an den Strand gehen kann", so Yuan in einem Interview im Juni ...

