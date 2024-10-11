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Siehe auch BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
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Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
Sonstige
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BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC ADR 5-Tage-Chart
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