Leipzig (ots) -Jan Lorenzen wurde erneut für seine journalistische Arbeit für die MDR/BR/rbb- Koproduktion "Wir waren in der AfD - Aussteiger berichten" ausgezeichnet. Am 23. Oktober wurde ihm in München der Bayerische Fernsehpreis "Blauer Panther" in der Kategorie Kultur und Bildung verliehen. In der Dokumentation geben AfD-Aussteiger eine Innensicht auf die Entwicklung der Partei, zu sehen ist sie in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/dokumentation-und-reportage/wir-waren-in-der-afd-aussteiger-berichten/das-erste/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MTA2MC8yMDI0MDExODIyNTAvcmVwb3J0YWdlLWRva3UtaW0tZXJzdGVuLTM1Ng).Dies ist bereits der dritte hochkarätige Preis, den Lorenzen für diesen Film erhält. Erst kürzlich wurde er mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis (https://www.mdr.de/presse/hanns-joachim-friedrichs-preis-100.html) ausgezeichnet. MDR-Programmdirektorin Jana Brandt dazu: "Jan Lorenzen zeigt beispielhaft, was öffentlich-rechtlicher Journalismus kann - Ihm gelingen mehr als sehenswerte Abbildungen der Gegenwart." In der vergangenen Woche wurde ihm außerdem der Siebenpfeiffer-Preis verliehen. Der Journalist und Autor leiste einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland, heißt es dort unter anderem in der Jurybegründung."Wir freuen uns sehr, nun schon drei wichtige Preise für diese Dokumentation bekommen zu haben. Zeigt es doch, dass sehr differenziert erzählte politische Stoffe gerade den Nerv der Zeit treffen und eine große Publikumsresonanz erfahren. Glückwunsch an Jan Lorenzen und das ganze Team!", sagt Silke Heinz, MDR-Redaktionsleiterin Osteuropa und Dokumentationen.Über die Produktion:"Wir waren in der AfD - Aussteiger berichten" (MDR/BR/rbb) ist die Innensicht einer Partei, die sich in den vergangenen Jahren immer weiter radikalisiert hat und zugleich ein Film über die Mechanismen politischer Radikalisierung. In der Dokumentation kommen ausschließlich diejenigen zu Wort, die der Partei in den Anfangsjahren begeistert beitraten. Sie beschreiben, was sie in der Partei gesucht und gefunden haben, aber auch, wie und warum sie, mittlerweile ernüchtert und erschrocken über die Entwicklung der AfD, ausgetreten sind. Wie haben sie den Radikalisierungsprozess der Partei erlebt? Wie haben Freunde und Familie reagiert? Wann und warum haben sie entschieden, der Partei wieder den Rücken zu kehren? Wie schwierig war der Prozess des Ausstiegs? Zu sehen ist die Dokumentation der Leipziger Produktionsfirma Hoferichter & Jacobs in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/dokumentation-und-reportage/wir-waren-in-der-afd-aussteiger-berichten/das-erste/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MTA2MC8yMDI0MDExODIyNTAvcmVwb3J0YWdlLWRva3UtaW0tZXJzdGVuLTM1Ng).Über den Blauen Panther TV & Streaming Award:Der Bayerische Fernsehpreis präsentiert sich seit 2022 unter dem Titel "Blauer Panther - TV & Streaming Award". Eine Auszeichnung mit dem Blauen Panther ist in fünf Kategorien möglich: Information/Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur/Bildung und Social Media. Organisator des Preises und der Veranstalter der Preisverleihung ist die Medien.Bayern GmbH: https://blauerpanther.com/award/Über den Siebenpfeiffer-Preis:Der Siebenpfeiffer-Preis wurde 1987 erstmals verliehen und wird im Zweijahresrhythmus an Journalistinnen und Journalisten vergeben, die durch Veröffentlichung in Presse, Rundfunk und Fernsehen das demokratische Bewusstsein in unserer Zeit fördern. Bisherige Preisträger waren unter anderem Franz Alt, Ralph Giordano, Heribert Prantl, Peter Scholl-Latour, Reporter ohne Grenzen, Günther Wallraff, Glenn Greenwald oder Can Dündar: http://siebenpfeiffer-stiftung.de/wordpress/siebenpfeiffer-preis/Die Verleihung des 17. Siebenpfeiffer-Preises findet am Sonntag, 16. März 2025, ab 11.00 Uhr, im Sitzungstrakt des Homburger Forums statt.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5893770