DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Berichtssaison liefert Impulse

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es auch am Donnerstagnachmittag noch nach oben. Für steigende Risikobereitschaft der Investoren sorgen die nach dem jüngsten Anstieg wieder sinkenden Marktzinsen. Begründet wird dies zum einen mit einer nachlassenden Sorge vor einer ausufernden Staatsverschuldung in den USA. Zudem deuten die neuen Euroraum-Einkaufsmanagerindizes für Commerzbank-Volkswirt Vincent Stamer auf einen geringeren Preisdruck hin. Dies und die unverändert schwachen Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum sprächen für einen weitere Leitzinssenkung der EZB im Dezember. Teils wird an der Börse dabei sogar über einen großen Zinsschritt spekuliert.

Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 19.519 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,7 Prozent auf 4.9659 nach oben. Ganz knapp im Minus liegen nur die Sektoren Chemie und Einzelhandel.

Renault-Zahlen sorgen für Erleichterung

Die laufende Berichtssaison liefert weiter die Impulse für die Einzelwerte. Positiv aufgenommene Geschäftszahlen von Renault und Tesla stützen die Stimmung im Automobilsektor (+0,5%). Renault hat seine Jahresprognose bekräftigt, nachdem der Umsatz im dritten Quartal trotz konzernweit rückläufiger Fahrzeugverkäufe gestiegen ist. Gerade die Bestätigung der Unternehmensziele für das laufende Jahr wird von Analyten wie Bernstein positiv herausgehoben.

Schwächere Quartalszahlen und ein gesenkter Ausblick drücken dagegen Michelin um 6,8 Prozent. Der Reifenhersteller hat nach schwachen Verkaufszahlen seine Prognosen für das Gesamtjahr gekürzt.

Gute Zahlen der Tochter T-Mobile US stützen die Aktie der Deutschen Telekom. T-Mobile US hat mit seinen Drittquartalszahlen die Erwartungen des Marktes geschlagen und rechnet nun mit einem höheren Neukundenwachstum. Deutsche Telekom gewinnen 1,6 Prozent.

Beiersdorf hat in den ersten neun Monaten den Umsatz organisch deutlich gesteigert, vor allem getrieben durch das Segment Consumer mit Marken wie Nivea und Eucerin. Die Luxuskosmetikmarke La Prairie bremste allerdings das Wachstum. Der Hamburger Konsumgüterkonzern sieht sich dennoch auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr. Für die Beiersdorf-Aktie geht es um 3,3 Prozent nach oben.

Für Symrise geht es im DAX nach Zahlen um 1,4 Prozent nach unten.

Siltronic (+2,8%) hat auf der Umsatz- wie auch der Ergebnisseite bessere Zahlen vorgelegt und das Ziel für die operative Gewinnmarge im laufenden Jahr auf 24 bis 26 von 23 bis 25 Prozent erhöht.

Bilfinger brechen um knapp 11 Prozent ein. Im Handel wird auf ein Kondolenzschreiben von Bilfinger-Chef Thomas Schulz verwiesen. In diesem zeigt er sich bestürzt über den Zusammenbruch eines Fähranlegers auf Sapelo Island in Georgia am vergangenen Samstag mit sieben Todesopfern. Eine Bilfinger-Tochter habe den Anleger gebaut, heißt es.

Unilever setzt Erholungskurs fort

Unilever steigen um 3,1 Prozent. Der Lebensmittelriese hat nach deutlichem Wachstum im dritten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2024 bekräftigt.

Danone bestätigte seine Jahresprognose nach einem starken Abschneiden in Nordamerika und einem robusten Absatzwachstum ebenfalls. Der Kurs steigt um gut 2 Prozent. Das französische Lebensmittelunternehmen verzeichnete ein organisches Umsatzwachstum von 4,2 Prozent, Analysten hatten nur 3,9 Prozent erwartet.

Im Luxussegment haben Kering und Hermes Zahlen vorgelegt. Hermes überraschte positiv, der Kurs steigt um 1,7 Prozent. Die meisten Bereiche haben die Erwartungen geschlagen, nur das Uhrengeschäft entwickelte sich schwächer. Kering verteuern sich um 2,3 Prozent, obwohl das Unternehmen bereits die dritte Gewinnwarnung in diesem Jahr bekanntgab. Seit Jahresbeginn hat die Aktie aber bereits rund 40 Prozent an Wert verloren.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.959,42 +0,7% 36,87 +9,7% Stoxx-50 4.458,34 +0,5% 22,66 +8,9% DAX 19.519,25 +0,7% 141,63 +16,5% MDAX 27.261,92 +0,9% 239,86 +0,5% TecDAX 3.428,88 +0,7% 22,32 +2,7% SDAX 13.863,02 +0,5% 73,29 -0,7% FTSE 8.294,54 +0,4% 35,90 +6,8% CAC 7.541,40 +0,6% 43,92 -0,0% DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:30 Mi, 18:18 % YTD EUR/USD 1,0804 +0,2% 1,0791 1,0776 -2,2% EUR/JPY 164,36 -0,2% 164,32 164,73 +5,6% EUR/CHF 0,9360 +0,2% 0,9344 0,9339 +0,9% EUR/GBP 0,8321 -0,3% 0,8348 0,8330 -4,1% USD/JPY 152,12 -0,4% 152,27 152,86 +8,0% GBP/USD 1,2983 +0,5% 1,2927 1,2936 +2,0% USD/CNH (Offshore) 7,1272 -0,1% 7,1211 7,1401 +0,1% Bitcoin BTC/USD 67.705,20 +2,0% 67.297,65 65.961,35 +55,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,13 70,77 +0,5% +0,36 +0,6% Brent/ICE 75,39 74,96 +0,6% +0,43 +0,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 42,3 41,44 +2,1% +0,86 +12,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.734,35 2.712,97 +0,8% +21,38 +32,6% Silber (Spot) 33,89 33,70 +0,6% +0,19 +42,6% Platin (Spot) 1.034,92 1.020,00 +1,5% +14,92 +4,3% Kupfer-Future 4,35 4,34 +0,4% +0,02 +10,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

