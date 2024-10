DJ XETRA-SCHLUSS/DAX im Plus - Autoaktien gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Der DAX legte um 0,3 Prozent auf 19.443 Punkte zu, auch wenn er im Späthandel mit leicht nachgebenden Kursen an der Wall Street etwas zurückgekommen war.

Positiv wirkte sich aus, dass es für die Anleihen wieder nach oben ging und damit die Kursverluste aus der Vorwoche zur Hälfte aufgeholt wurden. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank um 5 Basispunkte auf 2,09 Prozent. Mit Blick auf die kommende Sitzung der EZB setzt der Markt auf eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte gesetzt, teils wird auch ein großer Zinsschritt nicht mehr ausgeschlossen. Der Euro erholte sich etwas auf 1,08 Dollar, der Goldpreis legte im Bereich seines Allzeithochs wieder zu auf 2.734 Dollar.

Deutlich nach oben ging es für Autowerte. Porsche AG gewannen 3,1, VW 2,1 und Mercedes-Benz 1,4 sowie BMW 1,2 Prozent. Positiv wirkten laut Händlern gute Quartalszahlen von Renault, zumal Porsche und Mercedes-Benz am Freitag ihre Zahlen vorlegen.

DHL Group (+2%) gehörten ebenfalls zu den Gewinnern. Sie profitierten von guten Quartalszahlen des US-Wettbewerbers UPS. Bei Symrise überzeugte der angehobene Ausblick nicht, der weiterhin unterhalb der Markterwartung liegt. Die Aktie des Duftstoffherstellers war mit einem Minus von 3 Prozent das Schlusslicht im DAX.

Obwohl Beiersdorf die Umsatzerwartungen im Berichtsquartal verfehlte, bekräftigte das Management das Wachstumsziel für das Gesamtjahr. Der Kurs zog um 2,8 Prozent an.

Hapag-Lloyd schlossen 3 Prozent im Plus, nachdem die Reederei nach einer unerwartet hohen Nachfrage im dritten Quartal bei zugleich besseren Frachtraten die Gewinnprognose für das laufende Jahr deutlich angehoben hatte.

Siltronic legte auf der Umsatz- wie auch der Ergebnisseite bessere Zahlen vor und erhöhte das Ziel für die operative Gewinnmarge. Der Markt quittierte das mit einem Plus von 2 Prozent.

Bilfinger brachen um knapp 11 Prozent ein. Im Handel wurde auf ein Kondolenzschreiben von Bilfinger-Chef Thomas Schulz verwiesen. In diesem zeigt er sich bestürzt über den Zusammenbruch eines Fähranlegers auf Sapelo Island in Georgia am vergangenen Samstag mit sieben Todesopfern. Eine Bilfinger-Tochter habe den Anleger gebaut, hieß es an der Börse.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.443,00 +0,3% +16,07% DAX-Future 19.538,00 +0,2% +11,39% XDAX 19.431,95 +0,5% +15,89% MDAX 27.142,17 +0,4% +0,02% TecDAX 3.413,86 +0,2% +2,29% SDAX 13.802,19 +0,1% -1,13% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,27 +51 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 22 17 1 3.006,9 57,5 53,2 MDAX 29 21 0 398,7 23,0 22,8 TecDAX 16 14 0 666,6 15,8 19,5 SDAX 33 28 9 80,6 6,2 10,6

